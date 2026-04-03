In arrivo le prime fatture Magis Energia: informazioni per i clienti

In arrivo le prime fatture Magis Energia: informazioni per i clientidi Redazione
Magis Energia informa i propri clienti che in questi giorni è in corso l’invio delle prime fatture emesse con la nuova denominazione, a seguito del cambio di nome (da Agsm Aim a Magis) avvenuto nelle scorse settimane.
Il recente aggiornamento dei sistemi informativi aziendali potrà comportare per i mesi di aprile, maggio e giugno un lieve ritardo nella consegna delle bollette che potrebbero essere ricevute dai clienti a ridosso della data di scadenza. Magis Energia si scusa anticipatamente e conferma la massima attenzione nel limitare eventuali disagi.
Per questo motivo e per concedere ai propri clienti un ulteriore aiuto in questo particolare momento storico, Magis Energia ha disposto la proroga dei termini di pagamento fino alla fine di ciascun mese, senza applicazione degli interessi di mora.
Sempre con riferimento al cambio nome, Magis segnala di essere a conoscenza di alcuni recenti tentativi di truffa ai propri clienti, attraverso chiamate da parte di soggetti terzi, nelle quali vengono fornite informazioni non corrette e veritiere. Magis informa che ha provveduto in maniera tempestiva a segnalare i tentativi di truffa alle Autorità competenti.
L’azienda invita i propri clienti a prestare la massima attenzione, a non comunicare mai dati personali quali codice fiscale o numero cliente e a non fornire conferme telefoniche a interlocutori non chiaramente identificati. Tale raccomandazione assume ancora più valore alla luce dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto bollette”, che prevede che i call center non possano più proporre offerte senza che i consumatori abbiano chiesto esplicitamente di essere contattati per tale ragione.
Per qualsiasi verifica, è sempre possibile rivolgersi ai canali ufficiali di Magis Energia (numero verde 800552866 – www.magisenergia.it/contatti).