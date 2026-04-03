Veronafiere con OpportunItaly presenta “Dentro c’è l’Italia” 

In occasione della 58^ edizione di Vinitaly, l’appuntamento di riferimento mondiale per l’industria vitivinicola, Veronafiere in partnership con OpportunItaly e il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, organizza “Dentro c’è l’Italia”, sabato 11 aprile alle ore 20 nella prestigiosa cornice di Piazza Bra, un evento aperto al pubblico, ai media italiani ed esteri per celebrare il connubio tra cultura, territorio ed eccellenza imprenditoriale italiana. Tra gli invitati, anche i protagonisti della campagna di incoming mirato da 70 Paesi (1000 top buyer selezionati e ospitati), realizzata da Veronafiere e ICE Agenzia in occasione della 58^ edizione di Vinitaly (12-15 aprile).

“Dentro c’è l’Italia”, firmato dalla guida artistica di Giuliano Peparini, con il supporto di Fondazione INDA, porta in scena oltre cento artisti che celebrano l’identità culturale italiana attraverso una grandiosa festa scenica dove uno spettacolo multisensoriale fatto di teatro, danza e musica sono fusi in un’unica voce.

La performance ha lo scopo di instaurare un dialogo profondo tra le radici della tradizione e il linguaggio contemporaneo, e mette al centro dello spettacolo una visione poetica e sacra del vino come fonte di trasformazione, dove esso diviene il simbolo vivo di una memoria collettiva, capace di unire e narrare storie universali. Il vino si afferma così non solo come valore economico, ma come potente simbolo di cultura e di vita.

OpportunItaly: il ponte digitale per l’export italiano

Partner dell’iniziativa è OpportunItaly, il programma di accelerazione dell’export promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE Agenzia. La piattaforma rafforza il dialogo tra eccellenza produttiva italiana e mercati globali, offrendo servizi digitali per favorire l’incontro diretto tra aziende e operatori internazionali.

Lanciata a maggio 2025, OpportunItaly ha già raccolto oltre 110.000 lead esteri, con il 12% dei contatti qualificati focalizzato sul settore agroalimentare. Il progetto promuove dieci settori strategici del Made in Italy in 20 paesi obiettivo, agendo in continuità con le principali manifestazioni fieristiche.

Il portale opportunitaly.gov.it si configura come una “fiera oltre la fiera”, mantenendo attive le relazioni commerciali anche dopo la conclusione degli eventi fisici. Attraverso strumenti come il Buyers Club, i professionisti esteri accedono a priority list e consulenze personalizzate con i Trade Analyst di ICE. Per le imprese italiane, la piattaforma offre risorse strategiche come Guide all’Export e vetrine digitali per aumentare la visibilità globale. Grazie a una tecnologia evoluta, OpportunItaly amplifica la rilevanza internazionale del Sistema Italia, trasformando le connessioni digitali in opportunità di business concrete.