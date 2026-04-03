“RIGENERA”, Vincenzo Porzio ospite del secondo vodcast di Fondazione Cariverona

Restare può essere un atto rivoluzionario, soprattutto in un’epoca in cui molti giovani vedono nel trasferimento altrove l’unica possibilità per costruire il proprio futuro. È proprio attorno a questo concetto che ruota il secondo appuntamento di “RIGENERA – il viaggio”, il ciclo di eventi ideato e organizzato da Fondazione Cariverona per trasformare i temi della propria programmazione in momenti di confronto pubblico e riflessione sui territori.

L’incontro, dal titolo “Giovani – Il coraggio di restare”, si terrà giovedì 16 aprile alle 18.30 nella sede della Fondazione in via A. Forti 3A a Verona, con registrazione dei partecipanti a partire dalle 18.00. L’ingresso è gratuito previa prenotazione su Eventbrite. Dopo la serata inaugurale dedicata all’ambiente, il percorso prosegue mettendo al centro il ruolo delle nuove generazioni e la capacità dei territori di diventare luoghi attrattivi in cui vivere, lavorare e investire il proprio futuro.

Protagonista della serata sarà Vincenzo Porzio, tra i soci fondatori della Cooperativa La Paranza, che dialogherà con il giornalista e conduttore televisivo Rai Emilio Casalini, curatore dell’intero ciclo. Al centro del confronto, l’esperienza del Rione Sanità di Napoli, un quartiere che negli anni ha saputo trasformare le proprie fragilità in opportunità di sviluppo, restituendo valore al patrimonio culturale – a partire dalle Catacombe – e generando occupazione, inclusione sociale e nuove prospettive economiche.

Emilio Casalini.

L’iniziativa si inserisce in un percorso articolato che affronta cinque grandi temi – Ambiente, Giovani, Comunità, Cultura e Futuro – come chiavi di lettura delle trasformazioni sociali ed economiche contemporanee. L’obiettivo è stimolare una riflessione concreta su come i territori possano diventare contesti dinamici e inclusivi, capaci di trattenere e valorizzare il talento giovanile, contribuendo così allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

«Con RIGENERA – il viaggio vogliamo portare al centro storie che non si limitano a descrivere i problemi, ma mostrano che cosa succede quando qualcuno decide di attraversarli fino in fondo per trasformarli in opportunità e soluzioni», dichiara Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona. «La testimonianza del Rione Sanità ci interessa proprio per questo: perché parla di giovani, ma parla anche di comunità, di patrimonio, di lavoro, di identità. Ci ricorda che rigenerare non significa immaginare astrattamente un futuro migliore, ma creare le condizioni perché quella visione possa concretizzarsi nei luoghi in cui viviamo».

Filippo Manfredi.

Nel dialogo con Porzio, Casalini accompagnerà il pubblico in una riflessione più ampia sulle condizioni necessarie affinché i territori diventino luoghi “abbastanza vivi” da essere scelti: dalla valorizzazione culturale alla creazione di opportunità economiche, dal rafforzamento del senso di comunità alla costruzione di percorsi di fiducia e partecipazione. L’esperienza del Rione Sanità si configura così non solo come una storia di successo, ma come un modello replicabile di rigenerazione ad alto impatto sociale ed economico, capace di offrire spunti concreti anche per il territorio veronese e veneto.

Dopo l’apertura del ciclo con Telmo Pievani, l’iniziativa conferma quindi l’impegno della Fondazione nel promuovere una visione di sviluppo che integri cultura, inclusione e crescita economica, contribuendo a rendere Verona e il Veneto contesti sempre più attrattivi per le nuove generazioni.

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