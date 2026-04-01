Welfare Generativo: a Verona un incontro sul nuovo motore di crescita per le PMI

Trasformare il benessere aziendale da semplice costo a investimento strategico capace di generare valore per il territorio e l’impresa. Questo è il tema del seminario “Alleanze territoriali per un welfare generativo” che si terrà venerdì 10 aprile, dalle 9, presso l’Aula magna del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona.

In un contesto economico dove la ritenzione dei talenti e la responsabilità sociale sono diventate prioritarie, il welfare generativo emerge come la risposta più efficace per le piccole e medie imprese. A differenza del welfare tradizionale, il modello generativo non si limita ad erogare servizi, ma punta a creare un ecosistema dove dipendenti, azienda e comunità locale collaborano attivamente.

«Le PMI sono il tessuto connettivo del nostro Paese e», dichiara Claudio Cioetto, presidente di Confimi Apindustria Verona, «con questo seminario vogliamo fornire agli imprenditori strumenti pratici per implementare soluzioni di welfare che non siano solo benefit, ma veri volani di produttività e coesione sociale».

L’evento è rivolto a imprenditori, responsabili HR, consulenti e stakeholder del territorio interessati a innovare i propri modelli organizzativi. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per informazioni, scrivere a formazione@confimiverona.it.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL