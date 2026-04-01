Mutui, Verona è la provincia con le richieste più alte

Verona si conferma la “regina” dei mutui in Veneto. Nei primi due mesi del 2026, la provincia scaligera ha registrato l’importo medio più alto della regione per i finanziamenti immobiliari. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Facile.it e Mutui.it.

I numeri di Verona e del Veneto

A Verona la richiesta media ha toccato i 155.639 euro, staccando nettamente la media regionale, che si è fermata a 142.532 euro. Il dato veneto è comunque in crescita del 5% rispetto allo scorso anno.

In generale, l’identikit del richiedente tipo in regione vede un leggero ringiovanimento: l’età media è passata da 40 a 39 anni. Sale anche il valore medio degli immobili oggetto di mutuo, arrivato a 207.435 euro (+2%). Crolla invece il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 32% al 20,8% del totale.

La riscossa del tasso variabile

Il tasso fisso resta la scelta preferita dai cittadini veneti, ma lo scenario sta cambiando. In soli dodici mesi, la quota di chi ha scelto un tasso variabile o misto è balzata da meno dell’1% al 9%.

Questa tendenza è strettamente legata all’andamento del mercato. Secondo le simulazioni di Facile.it, per un mutuo da 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile (TAN) è oggi del 2,34% (rata da 555 euro), contro un fisso del 3,15% (rata da 607 euro). Una differenza di circa 50 euro al mese che spinge molti a valutare l’opzione variabile.

Il parere degli esperti

Nonostante il risparmio iniziale del variabile, gli esperti invitano alla prudenza. «Il variabile offre un’opportunità di risparmio iniziale, ma in contesti di grande incertezza come quello attuale, il beneficio potrebbe assottigliarsi se non sparire del tutto», spiegano da Facile.it. Il consiglio della società è quello di confrontarsi sempre con un consulente per valutare la sostenibilità della rata nel tempo.

La classifica provinciale (importi medi richiesti)

Verona: 155.639 € Padova: 142.685 € Treviso: 140.804 € Belluno: 139.550 € Venezia: 138.956 € Vicenza: 136.022 € Rovigo: 110.287 €

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