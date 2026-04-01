Energia, costi e geopolitica: all’Ordine degli ingegneri confronto sugli scenari che cambiano

Il costo dell’energia, la sicurezza delle forniture e le tensioni internazionali tornano al centro del dibattito economico e industriale. Sono questi i temi al centro del seminario “La geopolitica dell’energia: scenari globali, transizione e sostenibilità per il futuro dell’ingegneria”, in programma giovedì 9 aprile alle ore 14.30 all’Auditorium dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, in via Santa Teresa 12.

Ordine degli Ingegneri di Veron, la sede di via Santa Teresa 12 in Borgo Roma.

L’incontro, inserito nella rassegna OPEN 2026 – Open Industria, si propone come un momento di approfondimento e confronto su un tema sempre più strategico, in un contesto globale segnato da instabilità geopolitica e dalla necessità di accelerare i processi di decarbonizzazione.

Oggi il sistema energetico è chiamato a trovare un equilibrio complesso tra sicurezza, sostenibilità e competitività. Le scelte in questo ambito hanno infatti ricadute dirette sui costi per imprese e cittadini, sulle strategie industriali e sugli equilibri internazionali.

Il seminario è promosso dalla Commissione Impianti Termici dell’Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con CONFIMI Apindustria Verona.

Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Matteo Limoni. Seguirà l’intervento di Marco Giusti, Direttore Ingegneria e Ricerca di MAGIS SpA, che approfondirà il tema della transizione energetica e presenterà il suo libro “L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili”.

Maria Paola Carlesi, presidente Confimi Veneto.

A portare il punto di vista delle imprese sarà Maria Paola Carlesi, presidente di CONFIMI Veneto, che analizzerà l’impatto delle dinamiche geopolitiche su costi energetici, sicurezza delle forniture e scelte strategiche aziendali. Il quadro tecnico ed economico sarà invece affidato a Arturo Lorenzoni, professore di Economia dell’energia all’Università di Padova.

A chiudere il seminario sarà Attilio Zorzi, consulente economico aziendale, con un intervento dedicato al ruolo della finanza come leva per sostenere investimenti e crescita nella transizione energetica.

La moderazione dell’incontro sarà curata da Giordano Contin, coordinatore segretario della Commissione Energie ed Efficienza dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia.

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