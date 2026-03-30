Geometri in crescita a Verona: 258 nuovi iscritti agli istituti CAT

Gli istituti tecnici per geometri di Verona e provincia si confermano un punto di riferimento per il futuro professionale dei giovani veronesi. Nonostante il progressivo calo demografico degli ultimi anni, le iscrizioni al corso “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) registrano numeri solidi. In totale, sono 258 i nuovi studenti che hanno scelto questo percorso per il prossimo anno scolastico.

I numeri nelle scuole del territorio

La distribuzione dei nuovi iscritti evidenzia una tenuta complessiva del settore, con una suddivisione equilibrata tra il capoluogo e la provincia:

Cangrande della Scala (Verona): 155 iscritti;

155 iscritti; Calabrese-Levi (San Pietro in Cariano): 49 iscritti;

49 iscritti; Silva Ricci (Legnago): 32 iscritti;

32 iscritti; Dal Cero (San Bonifacio): 22 iscritti.

Un dato particolarmente significativo riguarda l’istituto Calabrese-Levi, che ha raddoppiato i propri numeri rispetto all’anno precedente. Questo risultato sottolinea la centralità degli istituti provinciali nella formazione tecnica locale.

Il commento del Collegio Geometri

Secondo Romano Turri, presidente del Collegio Geometri di Verona, la scelta degli studenti è dettata dalla concretezza del percorso di studi. «Il percorso CAT continua a rappresentare una scelta consapevole per molti giovani – sottolinea Turri –. Parliamo di un indirizzo che riesce a coniugare in modo efficace competenze tecniche, utilizzo delle nuove tecnologie e una forte componente applicativa, sempre più richiesta dal mondo del lavoro».

Il successo delle iscrizioni è legato anche all’attività di orientamento svolta dal Collegio nelle scuole medie. Nicola Turri, vicepresidente con delega alla Scuola, evidenzia come la figura del geometra sia oggi «altamente trasversale».

«Attraverso le attività di orientamento cerchiamo di raccontare non solo cosa si studia, ma soprattutto quali sono gli sbocchi professionali e le possibilità di crescita nel tempo – aggiunge il vicepresidente –. Oggi il geometra opera in ambiti che spaziano dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, fino alla gestione e valorizzazione del territorio».

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