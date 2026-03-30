Allarme carburante sui voli, restrizioni in quattro scali italiani

Scatta l’allerta carburante nei cieli del Nord Italia. Air Bp Italia ha inviato una comunicazione ufficiale alle compagnie aeree segnalando limitazioni nei rifornimenti in quattro scali strategici: Venezia, Treviso, Milano Linate e Bologna.

Le restrizioni, entrate in vigore sabato scorso, resteranno valide almeno fino al 9 aprile. La società, che fa parte del gruppo multinazionale Bp, ha stabilito una gerarchia precisa per la distribuzione del combustibile. La priorità assoluta verrà garantita ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con una durata superiore alle tre ore. Per tutti gli altri collegamenti, la distribuzione avverrà in modo contingentato.

La notizia ha immediatamente sollevato timori su possibili ripercussioni a lungo termine. Sullo sfondo rimane infatti l’incertezza legata alla crisi in Medio Oriente, che continua a rallentare il traffico petrolifero attraverso lo Stretto di Hormuz.

A cercare di rassicurare il settore è intervenuto il presidente dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Pierluigi Di Palma. Secondo il presidente, le attuali difficoltà di approvvigionamento non sarebbero una diretta conseguenza delle tensioni geopolitiche internazionali, ma di una gestione complessa dei flussi durante le festività.

«Le difficoltà per l’approvvigionamento di carburante sono legate al periodo pasquale di traffico intenso, non al blocco di Hormuz», ha dichiarato Di Palma all’ANSA. Il presidente ha comunque aggiunto una nota di cautela per il prossimo futuro: «Se il conflitto dovesse continuare, ci saranno conseguenze. Ma al momento vedo le diplomazie al lavoro».

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