Aeroporto Catullo da record: passeggeri a +20% nel 2026

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona spicca il volo. Dopo un 2025 da record, che ha visto per la prima volta il superamento della soglia dei quattro milioni di passeggeri (+9% sul 2024), i primi mesi del nuovo anno confermano una crescita verticale.

Nei soli mesi di gennaio e febbraio 2026, lo scalo ha registrato un incremento del +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 520mila viaggiatori. A spingere i numeri è anche la conclusione del “Progetto Romeo”, che ha portato alla riqualificazione e all’ampliamento del terminal passeggeri.

Un’estate con 86 destinazioni

Le strategie per la stagione estiva sono state presentate durante un workshop dedicato agli operatori del settore, tenutosi a Monteleone 21, in Valpolicella. Per l’estate 2026, il Catullo offrirà collegamenti verso 86 destinazioni, servite da 25 diverse compagnie aeree.

Tra le novità più rilevanti c’è l’arrivo di Royal Air Maroc. Dal 21 giugno la compagnia opererà un volo diretto tra Verona e Casablanca con tre frequenze settimanali. Si tratta di un’apertura strategica verso il Nord Africa, fondamentale per il traffico turistico, d’affari ed etnico.

Il potenziamento di Volotea e Ryanair

Le compagnie basate a Verona aumentano la loro presenza. Volotea ha annunciato il posizionamento di un terzo aeromobile nello scalo veronese durante il picco estivo. Questo permetterà l’avvio di nuove rotte verso Comiso, Malaga, Minorca, Atene, Karpathos e la città danese di Aalborg.

Ryanair si conferma il primo vettore dello scalo per volume di passeggeri. La compagnia irlandese arricchisce l’offerta con il nuovo collegamento verso Trapani, in Sicilia, e la rotta internazionale verso Tirana, in Albania.

Connessioni globali dagli hub

Oltre ai voli diretti, il Catullo rafforza il suo ruolo di porta verso il mondo grazie ai collegamenti con i grandi hub internazionali. Casablanca si aggiunge infatti alla rete che già comprende Parigi Charles De Gaulle (Air France), Francoforte e Monaco (Air Dolomiti/Lufthansa), garantendo la massima connettività verso ogni continente.

Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, ha dichiarato: «Il workshop conferma la forza della collaborazione tra aeroporti, compagnie aeree e operatori turistici. Sosteniamo la crescita dei flussi verso un bacino d’utenza in costante ampliamento, che costituisce una delle principali aree di destinazione in Europa».

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