Verona-Comiso, riparte la tratta di Volotea per la Sicilia

Al via domani, venerdì 27 marzo 2026, dall’aeroporto Catullo il primo volo Volotea diretto a Comiso, che segna la ripartenza del collegamento tra Verona e la Sicilia sud-orientale per la stagione estiva 2026. La rotta sarà operata con due frequenze alla settimana, ogni martedì e venerdì, fino a fine ottobre.

Il volo per Comiso rappresenta però solo la prima novità del 2026 di Volotea a Verona: a fine aprile sarà inaugurato il collegamento verso Aalborg, mentre ad agosto decolleranno anche i voli per Karpathos, Atene, Minorca e Malaga, oltre all’aumento delle frequenze, ad agosto e settembre, per Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo.

Il ritorno del collegamento per Comiso consente ai passeggeri veronesi di raggiungere in modo diretto il territorio ibleo, ampliando le opzioni di viaggio verso il Sud Italia. Comiso rappresenta, infatti, un punto di accesso strategico per l’isola e, più precisamente, per un’area da sempre dotata di una forte attrattività turistica. Con Comiso salgono a 5 le destinazioni siciliane raggiungibili con Volotea da Verona.

«Il 2026 segna per noi un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita a Verona» ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. «Con l’avvio del collegamento per Comiso, e con le prossime partenze per Aalborg, Karpathos, Atene, Maiorca e Malaga, ampliamo ulteriormente il nostro ventaglio di destinazioni a disposizione di tutti i passeggeri in partenza dallo scalo veronese. L’obiettivo è offrire un mix sempre più equilibrato tra rotte domestiche e internazionali, in grado di intercettare diverse esigenze di viaggio».

Valeria Rebasti – International Market Director Volotea

«La ripartenza del collegamento diretto tra Verona e Comiso rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’offerta del Catullo verso il Sud Italia, arricchendola con una direttrice strategica sia per il traffico leisure sia per i flussi di visita verso il territorio veronese» ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. «Siamo lieti di consolidare la collaborazione con Volotea, partner dinamico e attento alle esigenze del mercato, che continua a investire su Aeroporto Valerio Catullo di Verona ampliando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e contribuendo alla connettività del Nord Est».

Per il 2026 sono 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia).

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