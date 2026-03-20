B&B Hotels, nuova apertura a Villafranca dedicata al business e al leisure

Si rafforza l’offerta ricettiva nel Veronese con l’ingresso del nuovo B&B Hotel Expo Verona Villafranca, che consolida la presenza del gruppo internazionale in una delle aree più dinamiche del turismo veneto. La nuova struttura, entrata ufficialmente nel network della catena, rappresenta un investimento strategico tra città, aeroporto e Lago di Garda.

Con questa apertura, B&B Hotels porta a 12 il numero di strutture in Veneto e a 92 in Italia, confermando la centralità del territorio veronese nel mix tra turismo business e leisure .

Situato in posizione strategica a Villafranca di Verona, l’hotel si trova a circa 15 minuti dal centro città e a soli 10 minuti dall’aeroporto Valerio Catullo, oltre a essere ben collegato alla rete autostradale. Una collocazione che lo rende particolarmente attrattivo per chi viaggia per lavoro, per eventi fieristici e congressuali, ma anche per i flussi turistici diretti verso il Garda e le principali mete del territorio .

Una delle camere del nuovo hotel.

La struttura dispone di 113 camere e offre una gamma di servizi orientati a un pubblico sempre più esigente e digitale: Wi-Fi ad alta velocità, smart TV con Chromecast, reception h24, parcheggio e ristorante interno. A questi si aggiungono strumenti innovativi come l’E-Concierge, che consente agli ospiti di accedere direttamente dal proprio dispositivo a informazioni e suggerimenti su servizi e attrazioni locali .

Particolarmente rilevante è anche la componente business: l’hotel è dotato di 7 sale meeting, di cui due con capienza fino a 200 persone, configurandosi come un hub per eventi aziendali, formazione e congressi nell’area veronese .

Una delle sale meeting.

«Con l’ingresso del B&B Hotel Expo Verona Villafranca continuiamo il nostro percorso di crescita in una regione strategica come il Veneto, caratterizzata da una forte vocazione sia business sia turistica», ha dichiarato Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato per Italia, Slovenia e Ungheria. «Questo hotel rispecchia pienamente il nostro impegno nell’offrire un’ospitalità dall’elevato rapporto qualità-prezzo, integrando innovazione e standard del brand».

L’operazione si inserisce in una strategia di espansione più ampia del gruppo, che punta su destinazioni ad alto potenziale e su una domanda in evoluzione, sempre più orientata a soluzioni flessibili e integrate tra lavoro e tempo libero.

Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato per Italia, Slovenia e Ungheria

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