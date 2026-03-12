A Verona nasce la rete delle B Corp venete: imprese unite per un modello sostenibile

Verona si conferma laboratorio di innovazione e sostenibilità con il primo incontro delle aziende venete certificate B Corp, ospitato il 13 marzo al Vecomp Theatre. Un appuntamento che segna un passaggio importante per il sistema imprenditoriale regionale, con oltre venti realtà riunite per condividere strategie e buone pratiche orientate a un modello di impresa capace di generare valore non solo economico ma anche sociale e ambientale.

L’iniziativa, promossa con il supporto di B Lab Italia, ha rappresentato un momento di confronto operativo tra imprese impegnate a integrare sostenibilità, responsabilità e impatto positivo nelle proprie attività. Durante la giornata, le aziende hanno partecipato a workshop e tavoli di lavoro focalizzati su progetti concreti e sulle priorità per lo sviluppo sostenibile del territorio veneto.

L’incontro ha inoltre posto le basi per la nascita del B Local Veneto, una rete territoriale che punta a rafforzare la collaborazione tra imprese e a diffondere un nuovo paradigma di business. Il percorso seguirà tre fasi – esplorazione, attivazione e lancio ufficiale – con l’obiettivo di creare una comunità strutturata capace di incidere in modo concreto sull’economia locale.

«Vogliamo sviluppare una comunità di persone e aziende che facciano impresa con un impatto positivo sul territorio. Questo primo incontro in Veneto segna un passo concreto verso collaborazioni sostenibili», ha dichiarato Francesco Masini, responsabile Comunicazione di Vecomp.

Francesco Masini di Vecomp.

A ospitare l’evento è stata Vecomp, azienda informatica veronese e Società Benefit certificata B Corp, da anni impegnata nella promozione di una cultura d’impresa orientata a innovazione, formazione e sostenibilità. Con oltre 80 collaboratori e un fatturato di 7,8 milioni di euro, Vecomp rappresenta un esempio di integrazione tra obiettivi economici e finalità sociali, confermando il ruolo di Verona come hub per lo sviluppo di modelli imprenditoriali responsabili.