A Verona nasce la rete delle B Corp venete: imprese unite per un modello sostenibile

A Verona nasce la rete delle B Corp venete: imprese unite per un modello sostenibiledi Matteo Scolari
Verona si conferma laboratorio di innovazione e sostenibilità con il primo incontro delle aziende venete certificate B Corp, ospitato il 13 marzo al Vecomp Theatre. Un appuntamento che segna un passaggio importante per il sistema imprenditoriale regionale, con oltre venti realtà riunite per condividere strategie e buone pratiche orientate a un modello di impresa capace di generare valore non solo economico ma anche sociale e ambientale.
L’iniziativa, promossa con il supporto di B Lab Italia, ha rappresentato un momento di confronto operativo tra imprese impegnate a integrare sostenibilità, responsabilità e impatto positivo nelle proprie attività. Durante la giornata, le aziende hanno partecipato a workshop e tavoli di lavoro focalizzati su progetti concreti e sulle priorità per lo sviluppo sostenibile del territorio veneto.
L’incontro ha inoltre posto le basi per la nascita del B Local Veneto, una rete territoriale che punta a rafforzare la collaborazione tra imprese e a diffondere un nuovo paradigma di business. Il percorso seguirà tre fasi – esplorazione, attivazione e lancio ufficiale – con l’obiettivo di creare una comunità strutturata capace di incidere in modo concreto sull’economia locale.
«Vogliamo sviluppare una comunità di persone e aziende che facciano impresa con un impatto positivo sul territorio. Questo primo incontro in Veneto segna un passo concreto verso collaborazioni sostenibili», ha dichiarato Francesco Masini, responsabile Comunicazione di Vecomp.
A ospitare l’evento è stata Vecomp, azienda informatica veronese e Società Benefit certificata B Corp, da anni impegnata nella promozione di una cultura d’impresa orientata a innovazione, formazione e sostenibilità. Con oltre 80 collaboratori e un fatturato di 7,8 milioni di euro, Vecomp rappresenta un esempio di integrazione tra obiettivi economici e finalità sociali, confermando il ruolo di Verona come hub per lo sviluppo di modelli imprenditoriali responsabili.