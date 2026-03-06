Paralimpiadi 2026, cresce il turismo a Verona e l’attenzione all’accessibilità

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano non solo un grande evento sportivo internazionale, ma anche un’occasione per riflettere sul tema dell’accessibilità e su quanto i territori siano pronti ad accogliere un turismo sempre più inclusivo.

Dal punto di vista dei numeri, secondo l’analisi realizzata da HBenchmark per Destination Verona & Garda, nei primi giorni di marzo 2026 l’occupazione alberghiera a Verona ha raggiunto il 63,8%, in aumento rispetto al 57,5% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nel comune di Verona il dato sale al 69,9%, con un incremento significativo rispetto al 58,3% registrato nel 2025. A crescere è anche la durata media del soggiorno nel comune di Verona, passata da 2,5 a 4,2 notti.

Numeri che confermano come i grandi eventi internazionali possano rappresentare un forte motore di attrazione per il territorio e allo stesso tempo una leva per accelerare i processi di miglioramento dell’offerta turistica. Tra questi, uno dei temi centrali è proprio quello dell’accessibilità.

Ma le Paralimpiadi sono destinate ad avere un peso capace di andare ben oltre i numeri per la capacità di aprire una riflessione seria sul tema del turismo accessibile.

Destination Verona & Garda sta lavorando allo sviluppo di un catalogo di esperienze pensate per essere fruibili dal maggior numero possibile di persone. L’obiettivo è andare oltre il concetto tradizionale di accessibilità legato esclusivamente alle disabilità motorie e costruire un’offerta che tenga conto delle diverse esigenze: sensoriali, cognitive, relazionali e sociali.

Il portale di DVG destinationveronagarda.travel raccoglie una selezione di esperienze nel territorio di Verona e il lago di Garda, alcune prenotabili direttamente online, altre disponibili su richiesta.

Ogni proposta indica chiaramente a chi è rivolta e quali caratteristiche di accessibilità possiede, in modo da consentire ai visitatori di scegliere attività compatibili con le proprie necessità. Tra le esperienze già disponibili ci sono percorsi nella natura, attività in fattorie sociali, itinerari culturali e proposte legate al benessere, progettate per favorire un turismo lento, consapevole e inclusivo.

Un esempio è il “Percorso del Campione” a Villafranca di Verona, un itinerario di circa sette chilometri e mezzo che si sviluppa tra natura, acqua e paesaggio lungo il fiume Tione. Il percorso è pianeggiante e privo di barriere architettoniche, pensato per essere accessibile anche a persone con disabilità motorie e per offrire un’esperienza di benessere a contatto con il territorio.

L’itinerario collega alcuni dei luoghi più suggestivi della zona, dalla fattoria sociale Gardafarm al Castello di Villafranca, passando per il Parco del Tione, la ciclopedonale delle Risorgive e la sorgente naturale del Fontanin. Il percorso è articolato in diverse tappe tematiche dedicate al respiro, al silenzio, al movimento, al bosco e all’acqua, pensate per accompagnare i partecipanti in un’esperienza immersiva che invita a rallentare, osservare e vivere il paesaggio in modo più consapevole. Nato come progetto di riqualificazione territoriale, rappresenta anche un esempio concreto di come natura, benessere e inclusione possano diventare parte integrante dell’offerta turistica del territorio.

“Le Paralimpiadi rappresentano un’importante occasione per ricordarci che l’accessibilità non è un tema di nicchia, ma un valore che riguarda la qualità complessiva dell’accoglienza di un territorio. Come Destination Verona & Garda abbiamo lavorato perché l’offerta turistica sia sempre più inclusiva, ampliando il catalogo di esperienze accessibili e collaborando con operatori e realtà sociali per costruire proposte capaci di rispondere alle esigenze di tutti i visitatori”, sottolinea Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation.

L’obiettivo è ampliare progressivamente il catalogo di esperienze accessibili, coinvolgendo operatori turistici, associazioni e realtà sociali del territorio, per costruire un’offerta sempre più attenta alle diverse esigenze dei visitatori.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL