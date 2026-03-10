BCC Veneta premia oltre 500 studenti: 167mila euro in borse di studio per i giovani del territorio

BCC Veneta rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con il programma annuale di borse di studio destinate agli studenti meritevoli del territorio. Quest’anno sono 533 i premi assegnati, per un valore complessivo di 167mila euro, rivolti a giovani che si sono distinti nel loro percorso scolastico e universitario.

L’iniziativa rappresenta uno dei principali interventi di sostegno allo studio promossi dal Credito Cooperativo a livello nazionale e coinvolge studenti provenienti dalle province in cui opera l’istituto, tra cui Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso e Rovigo.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà martedì 17 marzo alle ore 16.45 al Teatro Verdi di Padova, dove gli studenti premiati parteciperanno insieme alle loro famiglie a un pomeriggio dedicato alla valorizzazione dei risultati scolastici e del talento giovanile.

L’evento sarà condotto dalla speaker radiofonica Ludovica Marafini e vedrà la partecipazione della special guest Aurora Ramazzotti, che incontrerà i ragazzi in un momento di confronto dedicato ai temi dell’autostima, della crescita personale e della capacità di affrontare dubbi e fragilità nel percorso verso il proprio futuro.

La speaker radiofonica Ludovica Marafini.

«Crediamo profondamente nel valore dei giovani e nella loro capacità di costruire il futuro delle nostre comunità – afferma il presidente di BCC Veneta Flavio Piva –. Il nostro compito, come istituzione del territorio, è accompagnarli nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità e incoraggiandoli a sviluppare il proprio talento».

«Ai ragazzi vogliamo dire di non sentirsi schiacciati dalle aspettative esterne o dal confronto con gli altri – aggiunge Piva –: è importante sentirsi liberi di seguire i propri desideri e costruire un percorso personale di studio, lavoro e impegno sociale, anche imperfetto ma coerente con ciò che si è».

L’iniziativa conferma il ruolo delle banche di credito cooperativo come attori dello sviluppo locale, capaci di sostenere non solo il tessuto economico ma anche quello educativo e sociale delle comunità in cui operano.

Con 93 filiali e un’area di competenza che si estende su 252 comuni tra Veneto e territori limitrofi – dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso e Rovigo fino alle zone confinanti di Trento, Mantova e Brescia – BCC Veneta continua a investire nelle nuove generazioni, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per la crescita delle comunità locali.

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