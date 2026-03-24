Pasqua, FlixBus potenzia Verona: oltre 120 destinazioni e nuove tratte internazionali

In vista delle festività pasquali, FlixBus rafforza la propria rete da Verona ampliando l’offerta di collegamenti sia in Italia sia verso l’estero. Da oggi aumentano le corse giornaliere dalla città scaligera verso oltre 120 destinazioni in undici Paesi europei, con un focus particolare sulle tratte internazionali, sugli aeroporti del Nord Italia e sulle principali città d’arte.

Sul fronte europeo, sono più di 40 le mete oltre confine raggiungibili direttamente da Verona. Tra le destinazioni più richieste figurano Innsbruck (fino a sei corse al giorno), Monaco di Baviera (fino a dieci) e Lubiana (fino a quattro), mentre con viaggi notturni si possono raggiungere città come Parigi, Berlino, Vienna, Praga, Amsterdam e Budapest, ottimizzando tempi e costi di viaggio. Non mancano collegamenti verso destinazioni meno convenzionali come Heidelberg, Zagabria e Bucarest.

Parallelamente cresce l’offerta verso gli aeroporti: il Marco Polo di Venezia è collegato fino a cinque volte al giorno, mentre Orio al Serio arriva a contare fino a 14 corse giornaliere. Si rafforzano anche i collegamenti con Malpensa e partono le prime corse verso Linate, ampliando le possibilità di intermodalità per chi vola all’estero.

Anche sul territorio nazionale il servizio viene potenziato. Oltre alla tratta con Milano, che raggiunge le 18 corse giornaliere, si rafforzano i collegamenti verso città meno facilmente raggiungibili in treno senza cambi, come Bergamo e Como, rendendo l’autobus un’alternativa sempre più competitiva.

Importante novità riguarda la provincia veronese: Affi entra per la prima volta nella rete FlixBus, diventando un nuovo snodo strategico con collegamenti diretti verso città come Berlino, Lipsia, Monaco di Baviera e Innsbruck, oltre che verso Bolzano, Trento e Milano. Contestualmente si consolida il servizio a Peschiera del Garda, dove le destinazioni collegate passano da 15 a 25, con nuove tratte tra cui Bologna e l’aeroporto di Linate e un incremento delle corse verso Orio al Serio.

Accanto alla mobilità, FlixBus punta anche sulla promozione turistica del territorio. Dopo Pasqua, grazie alla collaborazione con ConGelato per la Gelato Week, i visitatori potranno scoprire Verona attraverso un itinerario alternativo, tra centro storico e quartieri meno battuti come Borgo Trento e San Zeno, valorizzando il legame con le realtà locali e offrendo un’esperienza più autentica della città.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL