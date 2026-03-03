Volkswagen, consegne globali stabili nel 2025: quasi 9 milioni di veicoli e boom dell’elettrico

Il Gruppo Volkswagen archivia il 2025 con risultati complessivamente stabili sul fronte delle consegne globali, nonostante un contesto internazionale caratterizzato da forte concorrenza e cambiamenti nelle politiche di incentivo alla mobilità elettrica. Nel corso dell’anno il gruppo ha consegnato 8,98 milioni di veicoli nel mondo, registrando una lieve flessione dello 0,5% rispetto ai 9,03 milioni del 2024.

Secondo quanto evidenziato nei dati diffusi dal gruppo automobilistico, la crescita registrata in Europa (+4%) e in Sud America (+12%) ha compensato il calo delle consegne in Nord America (-10%) e in Cina (-8%), dove il mercato ha risentito di un contesto competitivo più intenso e di nuove dinamiche tariffarie e industriali.

«Il Gruppo Volkswagen è rimasto saldamente in carreggiata nel 2025, nonostante un contesto di mercato impegnativo», ha dichiarato Oliver Blume, CEO del gruppo. «Con circa nove milioni di veicoli consegnati, le nostre vendite restano stabili grazie alla forza dei nostri brand e al rinnovamento della gamma di prodotti».

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen

Cresce l’elettrico

Il dato più significativo riguarda il segmento dei veicoli completamente elettrici (BEV). Nel 2025 il gruppo ha consegnato 983.100 veicoli elettrici, con una crescita del 32% rispetto all’anno precedente. La quota dei BEV sul totale delle consegne è salita dall’8% all’11%, confermando la progressiva accelerazione della transizione energetica nel settore automobilistico.

Particolarmente forte è stata la crescita in Europa, dove le consegne di auto elettriche sono aumentate di oltre il 60%, rafforzando la leadership del gruppo nel mercato europeo dei BEV con una quota di circa il 27%. Tra i modelli elettrici più venduti figurano Volkswagen ID.4 e ID.5, Audi Q4 e-tron, Škoda Enyaq e Volkswagen ID.7, che si collocano tra i principali veicoli elettrici del mercato europeo.

Anche la domanda futura appare in crescita: in Europa gli ordini di veicoli elettrici sono aumentati del 55% rispetto all’anno precedente e il portafoglio ordini supera le 200.000 unità, con una quota di circa il 22% sul totale degli ordini.

Europa mercato chiave

Dal punto di vista geografico, l’Europa si conferma il mercato più solido per il gruppo. Nel 2025 le consegne nella regione sono salite a 3,94 milioni di veicoli, con una crescita del 4,5%. In Germania, mercato domestico del gruppo, l’incremento è stato del 5,6%, mentre l’Europa centrale e orientale ha registrato una crescita ancora più marcata, pari al 9%.

Il Sud America rappresenta invece la regione con la crescita più rapida: le consegne hanno raggiunto 663.000 veicoli, con un aumento dell’11,6% trainato soprattutto dal mercato brasiliano.

Nuovi modelli nel 2026

Guardando al futuro, il gruppo punta a rafforzare ulteriormente la propria offensiva di prodotto. Nel 2026 sono previsti oltre 20 nuovi modelli, inclusi veicoli sviluppati per il mercato cinese e una nuova generazione di auto elettriche compatte a prezzo accessibile per i marchi Volkswagen, CUPRA e Škoda.

«Siamo molto soddisfatti della crescita dinamica dei veicoli elettrici», ha aggiunto Marco Schubert, membro dell’Extended Executive Committee responsabile delle vendite. «Con i nuovi modelli in tutte le tipologie di propulsione siamo ben posizionati per affrontare il 2026».

Con oltre 115 siti produttivi nel mondo, circa 680.000 dipendenti e vendite in più di 150 Paesi, il gruppo con sede a Wolfsburg continua a puntare su elettrificazione, digitalizzazione e guida autonoma come pilastri della strategia industriale per la mobilità del futuro.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL