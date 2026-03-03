Acque Veronesi, una nuova Casa dell’Acqua a Dossobuono

Acque Veronesi prosegue l’attività di sensibilizzazione contro lo spreco dell’acqua, favorendo soluzioni concrete, sostenibili e – a giudicare dai numeri – anche molto apprezzate dai cittadini. È stata inaugurata oggi nei pressi del Parco intitolato al Caporale Maggiore degli Alpini Giuseppe Antonelli, tra via Nogare e via Frassini a Dossobuono, la seconda Casa dell’Acqua installata nel Comune di Villafranca.

Dopo la prima installata qualche mese fa nei pressi delle piscine di Piazzale Olimpia, arriva una seconda infrastruttura che permette, attraverso i tradizionali metodi di pagamento – carta di credito del circuito NEXI o carta prepagata erogata da Acque Veronesi – di rifornirsi di acqua naturale, lievemente frizzante e frizzante, a prezzi che variano dai 5 ai 7 centesimi al litro.

L’inaugurazione della La Casa dell’Acqua: è la seconda nel Comune di Villafranca.

«Questo è un altro tassello della strategia di Acque Veronesi che sta cercando, con le casette dell’acqua, di promuovere l’utilizzo e valorizzare la risorsa idrica del nostro territorio, rafforzando allo stesso tempo la fiducia che i cittadini hanno nell’acqua pubblica. Attraverso la casetta possiamo dare accesso a tutti, in qualsiasi momento, all’acqua di acquedotto, un’acqua di qualità e controllata continuamente dai nostri laboratori e dai nostri tecnici» afferma Diego Macchiella, Direttore Generale di Acque Veronesi.

Come per la struttura di Piazzale Olimpia, anche questa è progettata per assicurare i massimi standard igienico sanitari, proteggendo i punti di erogazione da ogni possibile forma di contaminazione. A sottolineare la valenza pubblica del progetto è la consigliera di Acque Veronesi (e sindaca di Povegliano) Roberta Tedeschi: «Si tratta innanzitutto di un servizio molto concreto, perché viene erogata acqua a chilometro zero, completamente sicura e controllata costantemente dai laboratori. È una scelta di sostenibilità ambientale che risponde alle richieste dei cittadini».

La Casa dell’Acqua a Dossobuono.

Stando ai dati fin qui raccolti dalla prima Casa dell’Acqua installata a Villafranca, in appena quattro mesi sono stati erogati circa 80 mila litri di acqua. «Sono dati impressionanti: la prima casetta, quella alle piscine, eroga in media 700 litri di acqua al giorno. Questo significa risparmiare ogni giorno circa 460 bottiglie di plastica, perché bere non può significare inquinare» conclude Tedeschi.

Soddisfatto anche il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, che sottolinea l’interesse dei cittadini nei confronti dell’iniziativa di Acque Veronesi: «Devo ringraziare Acque Veronesi per la sensibilità dimostrata. L’interesse della popolazione è stato molto forte: nei primi quattro mesi la casetta dell’acqua di Villafranca ha registrato un consumo di circa 700 litri al giorno, a testimonianza di una crescente sensibilità ambientale oltre che di un interesse economico. Siamo certi che anche quella di Dossobuono avrà lo stesso successo».