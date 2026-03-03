Premio Galtarossa Rotary Verona e provincia: Vedovato, Leardini e Giordano i primi vincitori

Nasce a Verona un nuovo riconoscimento dedicato alle eccellenze del territorio. I Rotary Club della città e della provincia hanno istituito il Premio Galtarossa Rotary Verona e provincia, destinato a personalità che si siano distinte durante l’anno nei campi dell’imprenditoria, del terziario e dell’impegno sociale.

La prima edizione del premio è stata assegnata a Antonello Vedovato, fondatore di Edulife, per la categoria imprenditoria; a Chiara Leardini, rettrice dell’Università di Verona, per il terziario; e a Bruno Giordano, presidente della Fondazione Cariverona, per il sociale.

Antonello Vedovato, presidente Fondazione Edulife.

La consegna dei riconoscimenti avverrà mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 alla Biblioteca Capitolare di Verona, considerata la biblioteca più antica al mondo ancora in attività e custode di un patrimonio di manoscritti e opere di valore storico unico. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità cittadine e i rappresentanti dei diversi Rotary Club del territorio, che complessivamente riuniscono circa mille soci.

Il premio rappresenta un’iniziativa inedita nel panorama cittadino e prende il nome da Antonio Galtarossa, primo presidente del Rotary a Verona nel 1928 e figura centrale nello sviluppo del movimento rotariano locale. Da quel primo club cittadino sono poi nati negli anni tutti gli altri Rotary della provincia.

La Magnifica Rettrice Chiara Leardini.

L’istituzione del riconoscimento è stata fortemente voluta dai presidenti dei club Rotary veronesi, che costituiscono anche la giuria incaricata di individuare ogni anno i premiati. Il progetto è stato promosso dal Rotary Club Verona, che ha coinvolto gli altri club in un’iniziativa condivisa per valorizzare le eccellenze del territorio.

Il Premio Rotary Verona e provincia avrà cadenza annuale e punta a riconoscere personalità, enti o associazioni che abbiano raggiunto risultati di particolare rilievo a favore della comunità locale. L’iniziativa è sostenuta congiuntamente dai Rotary Club Verona, Verona Garda International, Verona Nord, Verona Scaligero, Verona Sud “Michele Sanmicheli”, Legnago, Peschiera, Soave e Villafranca.

Bruno Giordano assieme a dei robot in un appuntamento recente nella sede di Cariverona.

«Con questo riconoscimento – afferma Marco Bacchini, presidente del Rotary Club Verona e portavoce dei club del territorio – intendiamo valorizzare le azioni, i servizi e i principi rotariani a favore della collettività e allo stesso tempo promuovere esempi virtuosi di eccellenza nel territorio veronese».

Il premio si ispira ai valori fondanti del Rotary, sintetizzati nella convinzione che la collaborazione tra persone e comunità possa generare cambiamenti positivi e duraturi, sia a livello locale sia globale.

