Venerdì al Vecomp Theatre il primo incontro delle B Corp venete

di Matteo Scolari
Il 13 marzo oltre venti aziende si riuniscono nel capoluogo scaligero per condividere strategie e buone pratiche di impresa responsabile. In Veneto sono 42 le realtà certificate, cinque con sede a Verona.

Verona ospiterà il primo incontro delle aziende B Corp del Veneto, un appuntamento dedicato alla sostenibilità d’impresa e alla condivisione di modelli economici orientati all’impatto sociale e ambientale. L’evento si terrà venerdì 13 marzo alle ore 14.30 al Vecomp Theatre, riunendo le 42 aziende venete che hanno ottenuto la certificazione B Corp, tra cui cinque realtà veronesi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete regionale delle imprese certificate e promuovere momenti di confronto tra aziende che condividono un approccio orientato alla responsabilità sociale, alla sostenibilità ambientale e alla trasparenza nella governance.

Le B Corp sono imprese che misurano e migliorano il proprio impatto sulla società e sull’ambiente, adottando modelli di gestione che tengono conto non solo del profitto ma anche del valore generato per lavoratori, comunità e territorio. In Italia la community conta oltre 330 aziende, con un fatturato complessivo che supera i 16 miliardi di euro, coordinate e accompagnate nel percorso di certificazione da B Lab Italia.

Un incontro al Vecomp Theatre.

La scelta del Vecomp Theatre come sede dell’incontro rappresenta un segnale significativo per il territorio. Lo spazio, gestito dall’azienda informatica veronese Vecomp, è infatti un luogo dedicato alla diffusione della cultura d’impresa, dell’innovazione e della sostenibilità. L’azienda, fondata nel 1981 e specializzata in soluzioni software gestionali e infrastrutture ICT cloud, ha ottenuto la certificazione B Corp e opera anche come Società Benefit, integrando agli obiettivi economici finalità sociali e ambientali.

«Vogliamo sviluppare una comunità di persone e aziende che facciano impresa con un impatto positivo sul territorio. Con questo primo incontro in Veneto puntiamo a far crescere la rete locale delle B Corp e dare il via a collaborazioni concrete per la sostenibilità economica, sociale e ambientale», commenta Francesco Masini, responsabile comunicazione di Vecomp e coordinatore dell’evento.

Durante la giornata i partecipanti saranno guidati da B Lab Italia attraverso momenti di confronto, workshop e discussioni sui temi emergenti della sostenibilità d’impresa. Tra i principali argomenti affrontati ci saranno la gestione responsabile dell’ambiente e del territorio, i modelli di governance trasparente e inclusiva e le strategie per rafforzare l’impatto positivo sulla comunità.

L’appuntamento contribuirà a consolidare il ruolo di Verona come punto di riferimento regionale per l’impresa sostenibile, creando un’occasione di dialogo tra aziende, professionisti e stakeholder impegnati nello sviluppo di modelli economici capaci di coniugare crescita, innovazione e responsabilità sociale.

