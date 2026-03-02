Confesercenti Verona e Locatur insieme per le locazioni turistiche

Si è svolto venerdì, nella sede provinciale di Confesercenti Verona in via Meucci, un incontro tra i rappresentanti di Confesercenti e dell’associazione Locatori Turistici Veneto (Locatur), durante il quale è stato avviato un percorso di collaborazione tra le due realtà.

All’incontro hanno partecipato il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli, il direttore generale Alessandro Torluccio, il referente Fiepet Simone Vesentini, il presidente di Locatur Edoardo Nestori e il vicepresidente Simone Lucchi.

Nel corso della riunione è stato condiviso l’avvio di un accordo quadro di collaborazione che prevede la messa in rete di servizi, strumenti di assistenza e momenti di confronto dedicati all’evoluzione del mercato turistico e al comparto delle locazioni turistiche nella città di Verona e nel territorio.

Grazie alla collaborazione con Confesercenti, gli associati Locatur potranno accedere a una serie di servizi, convenzioni e percorsi di formazione messi a disposizione dal sistema associativo, con l’obiettivo di rafforzare la professionalizzazione del settore e offrire nuove opportunità agli operatori.

Edoardo Nestori e Paolo Bissoli

«Il turismo veronese è composto da molte realtà diverse e sempre più interconnesse – ha dichiarato il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli –. L’obiettivo è costruire spazi di confronto tra le diverse componenti dell’accoglienza e rafforzare una rete di servizi e rappresentanza a beneficio degli operatori e della città».

«Questo incontro rappresenta un passaggio importante per la nostra associazione e per il comparto delle locazioni turistiche – ha dichiarato il presidente di Locatur Edoardo Nestori –. La collaborazione con una realtà strutturata come Confesercenti ci permette di ampliare le opportunità per i nostri associati, offrendo strumenti professionali, servizi e momenti di confronto utili a sostenere sia gli operatori più strutturati sia i piccoli locatori che operano nel mercato turistico».

L’intesa rappresenta un primo passo verso una collaborazione stabile che punta a rafforzare il dialogo tra le diverse componenti dell’ospitalità e a promuovere uno sviluppo equilibrato e qualificato del turismo nel territorio veronese, ma non solo: Locatur sta ampliando la propria rete di associati in tutte le città del Veneto, dove l’accordo sarà recepito anche dalle altre articolazioni territoriali.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL