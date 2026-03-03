Verona FabLab e Dreamers, al 311 un confronto su competenze e formazione nell’era dell’AI

Come cambierà il lavoro nei prossimi anni e quali saranno le competenze realmente strategiche nell’epoca dell’intelligenza artificiale? A queste domande sarà dedicato l’incontro “Reinventare l’apprendimento nell’era dell’AI”, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 presso 311 Verona, in Lungadige Galtarossa.

L’iniziativa, promossa da Verona FabLab, Fondazione Edulife e Dreamers, nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto aperto tra imprenditori, professionisti e organizzazioni del territorio interessati a comprendere come le nuove tecnologie stiano trasformando il mercato del lavoro e i percorsi di aggiornamento professionale.

Marco Pettenon e Alessandro Marconcini, Founders Dreamers

Nel corso della tavola rotonda verranno affrontati alcuni dei principali temi legati alla trasformazione digitale in atto, tra cui l’impatto dell’intelligenza artificiale nei diversi settori professionali, le nuove competenze richieste dal mercato e l’evoluzione dei modelli di formazione e apprendimento necessari per affrontare i cambiamenti tecnologici.

L’appuntamento rappresenterà anche l’occasione per presentare nuovi percorsi formativi dedicati all’innovazione e alle tecnologie emergenti, che partiranno nei prossimi mesi e che mirano a supportare imprese e professionisti nell’acquisizione di competenze digitali sempre più richieste dal mercato.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo di networking, pensato per favorire lo scambio di idee e il confronto tra i partecipanti, creando nuove opportunità di collaborazione tra imprese, professionisti e operatori dell’ecosistema dell’innovazione veronese.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione, confermando la volontà degli organizzatori di rendere il confronto accessibile a tutto il tessuto economico e professionale del territorio in un momento in cui intelligenza artificiale, formazione continua e sviluppo delle competenze stanno diventando fattori sempre più decisivi per la competitività delle imprese e per l’evoluzione delle professioni.

