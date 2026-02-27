“Spazio all’Imprenditorialità”, a Verona l’hub per i giovani che vogliono fare impresa

Un luogo di incontro, confronto e opportunità dedicato ai giovani che vogliono trasformare un’idea in impresa. È questo l’obiettivo di “Spazio all’Imprenditorialità”, l’iniziativa in programma mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 all’Hub Rete Verona (via Campofiore 19/b, Verona) .

L’appuntamento nasce per presentare l’hub territoriale dedicato ai giovani innovatori e per mettere in rete istituzioni, associazioni di categoria e nuove generazioni di imprenditori.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Assessora al Commercio e alle Manifestazioni, Alessia Rotta del Comune di Verona e dell’Assessore all’Innovazione e alla Transizione Digitale, Jacopo Buffolo, con l’introduzione al progetto e agli obiettivi per il territorio, insieme a Hub Rete Verona, CNA e Confartigianato .

Seguirà un workshop strategico con start game, un momento interattivo pensato per offrire strumenti concreti e stimolare la cooperazione tra giovani aspiranti imprenditori.

Spazio poi alle storie di successo e ispirazione, con le testimonianze di due giovani imprenditori associati CNA, che racconteranno come passione e competenze possano trasformarsi in un’attività consolidata. Interverrà anche la Presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Verona.

A chiudere la serata, un momento informale di networking con buffet e la possibilità di colloqui individuali “one-to-one” con i rappresentanti dell’hub e delle associazioni di categoria, per approfondire idee e progetti imprenditoriali.

