VeronaUp ha firmato l’Hospitality del Team UK per le Olimpiadi 2026

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, VeronaUp – agenzia specializzata in servizi turistici business, eventi e MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) a Verona e sul Lago di Garda – ha curato l’Hospitality dell’intero Team del Regno Unito durante il soggiorno a Verona per la cerimonia di chiusura.

Da mesi lo staff di VeronaUp lavorava in stretta sinergia con i referenti della delegazione britannica per pianificare ogni dettaglio dell’accoglienza e della permanenza in città.

Domenica 22 febbraio il team è arrivato a Verona, proveniente dalle diverse località che hanno ospitato le discipline olimpiche. VeronaUP ha garantito assistenza completa all’arrivo e durante il soggiorno presso l’Hotel Veronesi La Torre, struttura scelta per il pernottamento della squadra.

Alcuni atleti hanno inoltre preso parte alla cerimonia serale all’Arena di Verona, vivendo uno dei momenti più suggestivi dell’esperienza italiana. Il giorno successivo la delegazione è ripartita dall’aeroporto di Verona con un volo British Airways diretto a Londra.

Tra i protagonisti del soggiorno anche Huw Nightingale, che ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di snowboard in coppia.

Con questa importante collaborazione internazionale, VeronaUp – che è anche capofila del Verona Garda Convention Bureau – conferma il proprio ruolo di riferimento per i servizi di accoglienza e organizzazione eventi di alto profilo a Verona e sul Lago di Garda.