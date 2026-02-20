Lidl inaugura un nuovo supermercato in via Legnago a Verona

Lidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando undici nuovi punti vendita lungo tutto lo Stivale, rafforzando la capillarità della propria rete commerciale. Tra le città interessate dal piano di sviluppo figura anche Verona, territorio centrale per le strategie aziendali, dove l’Azienda ha aperto un nuovo supermercato in via Legnago.

Con sede centrale ad Arcole, in provincia di Verona, Lidl conta nel Veronese un centro logistico e 17 supermercati, di cui cinque nel capoluogo. La nuova apertura consolida ulteriormente la presenza sul territorio e ha comportato l’assunzione di 22 nuovi collaboratori, contribuendo così all’occupazione locale.

Il nuovo store si sviluppa su un’area vendita di circa 1.500 metri quadrati ed è stato realizzato secondo i più recenti standard aziendali in materia di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. La struttura è dotata di un impianto fotovoltaico da 176 kW; il fabbisogno energetico che supera l’autoproduzione viene coperto al 100% con energia proveniente da fonti rinnovabili. L’illuminazione a LED consente un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Il supermercato è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21:30 e dispone di un parcheggio con oltre 130 posti auto, inclusi due punti di ricarica per veicoli elettrici. L’intervento ha previsto anche opere di miglioramento della viabilità, con la realizzazione di una nuova rotatoria su via Legnago per agevolare i flussi di traffico e la creazione di una pista ciclopedonale che collega via Legnago a via Ferrara. Particolare attenzione è stata dedicata al verde pubblico, con la piantumazione di 125 alberature ad alto fusto.

All’interno del punto vendita, i clienti vengono accolti dal reparto frutta e verdura con prodotti freschi consegnati quotidianamente, seguito dall’area panetteria con un ampio assortimento di pane e prodotti da forno e dall’angolo rosticceria. L’offerta comprende referenze senza glutine e senza lattosio, prodotti biologici, ad alto contenuto proteico e vegani, oltre alle linee dedicate alla cura della casa, della persona e agli animali domestici. A completare la proposta, il programma fedeltà digitale Lidl Plus, accessibile tramite app, consente di usufruire di offerte esclusive e promozioni dedicate.

