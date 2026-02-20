FIMAA Donne-Confcommercio: la veronese Anna Pompole nel direttivo nazionale

FIMAA Confcommercio Verona si conferma protagonista nel panorama nazionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Dopo la recente nomina di Andrea D’Angelo a Coordinatore nazionale dei Giovani di FIMAA, arriva un nuovo e prestigioso riconoscimento per il territorio scaligero: Anna Pompole, componente del Direttivo di FIMAA Verona e coordinatrice provinciale del Gruppo Donne, è stata eletta nel gruppo esecutivo nazionale di FIMAA Donne.

La Coordinatrice nazionale di FIMAA Donne è Elena Costa, espressione di FIMAA Vicenza, mentre nel gruppo esecutivo è stata eletta anche un’altra veneta, Susanna Bastianon di FIMAA Treviso.

Un risultato che premia l’impegno, la professionalità e la capacità di rappresentanza espressa dalle imprenditrici e dai professionisti veronesi all’interno della Federazione. La presenza di Anna Pompole nell’esecutivo nazionale di FIMAA Donne rafforza il ruolo di Verona nei processi decisionali e nelle progettualità dedicate alla valorizzazione della leadership femminile nel settore della mediazione immobiliare e creditizia.

«Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro territorio – sottolinea FIMAA Confcommercio Verona – che testimonia il lavoro costante svolto in questi anni per promuovere competenze, formazione e partecipazione attiva, sia tra i giovani sia nel mondo dell’imprenditoria femminile».

