Anna Pompole
Nuova call-to-action

FIMAA Donne-Confcommercio: la veronese Anna Pompole nel direttivo nazionale

di Redazione
FIMAA Confcommercio Verona rafforza il proprio ruolo nazionale con l’elezione di Anna Pompole nel gruppo esecutivo di FIMAA Donne, dopo la recente nomina di Andrea D’Angelo a coordinatore nazionale Giovani.

FIMAA Confcommercio Verona si conferma protagonista nel panorama nazionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Dopo la recente nomina di Andrea D’Angelo a Coordinatore nazionale dei Giovani di FIMAA, arriva un nuovo e prestigioso riconoscimento per il territorio scaligero: Anna Pompole, componente del Direttivo di FIMAA Verona e coordinatrice provinciale del Gruppo Donne, è stata eletta nel gruppo esecutivo nazionale di FIMAA Donne.

La Coordinatrice nazionale di FIMAA Donne è Elena Costa, espressione di FIMAA Vicenza, mentre nel gruppo esecutivo è stata eletta anche un’altra veneta, Susanna Bastianon di FIMAA Treviso.

Un risultato che premia l’impegno, la professionalità e la capacità di rappresentanza espressa dalle imprenditrici e dai professionisti veronesi all’interno della Federazione. La presenza di Anna Pompole nell’esecutivo nazionale di FIMAA Donne rafforza il ruolo di Verona nei processi decisionali e nelle progettualità dedicate alla valorizzazione della leadership femminile nel settore della mediazione immobiliare e creditizia.

«Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro territorio – sottolinea FIMAA Confcommercio Verona – che testimonia il lavoro costante svolto in questi anni per promuovere competenze, formazione e partecipazione attiva, sia tra i giovani sia nel mondo dell’imprenditoria femminile».

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL

Condividi ora!