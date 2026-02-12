Ristorante universitario a km zero, nuova alleanza tra Coldiretti, Esu Verona e Panta Rei

Al Mercato Coperto di Campagna Amica di Galleria Filippini è stata presentata oggi la nuova partnership tra Coldiretti Verona, Esu e la cooperativa sociale Panta Rei per la gestione della cucina del mercato e del ristorante universitario. Un’alleanza che punta a garantire continuità all’unico esempio in Italia di ristorazione collettiva universitaria a chilometro zero, rafforzando al tempo stesso la vocazione sociale del progetto.

L’iniziativa consolida il percorso avviato cinque anni fa da Coldiretti nel quartiere Filippini, trasformando il mercato in un laboratorio permanente di inclusione. Accanto alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio, la collaborazione con Panta Rei introduce infatti percorsi di reinserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di marginalità, con l’obiettivo di coniugare qualità alimentare e responsabilità sociale.

Cuore del progetto resta il servizio dedicato al mondo accademico: il ristorante universitario dell’Esu, attivo da oltre due anni all’interno della struttura, continuerà a offrire agli studenti piatti sani, stagionali e legati alla filiera corta, favorendo al contempo un ambiente di incontro e scambio tra studenti, operatori e produttori locali.

Durante l’incontro sono stati presentati anche i dati aggiornati sull’attività del ristorante a km zero, che rappresenta un modello virtuoso a livello nazionale per la ristorazione universitaria sostenibile.

Alla presentazione sono intervenuti Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, Elena Brigo, presidente della cooperativa sociale Panta Rei, Claudio Valente, presidente di Esu Verona, la rettrice dell’Università di Verona Chiara Leardini, l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni e l’assessore con delega all’Arredo urbano Federico Benini. Tutti hanno sottolineato il valore della sinergia tra istituzioni, mondo agricolo e terzo settore, capace di generare benefici concreti per la città.