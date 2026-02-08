Presentata al BIT la rete veneta per il futuro della meeting industry

Durante la BIT di Milano, è stato presentato ufficialmente il Venice Region Convention Bureau Network, la rete del sistema regionale congressuale della Regione Veneto. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Regione e rappresenta un’offerta integrata e organizzata delle destinazioni, permettendo di gestire e promuovere con efficacia attività come congressi, meeting, eventi, tour e attività post-congressuali. La rete comprende sette Convention Bureau, un modello di collaborazione che, all’interno della stessa regione, è unico in Europa, offrendo un’ecosistema congressuale completo e moderno.

Questo network si distingue per la sua capacità di supportare eventi di rilevanza internazionale, ma anche per la realizzazione di eventi su misura, in grado di rispondere a tutte le esigenze del comparto turistico-congressuale. I suoi punti di forza risiedono nella capacità ricettiva e nell’integrazione con la bellezza paesaggistica, storica e artistica delle destinazioni venete.

Il vicepresidente e assessore al turismo della Regione Veneto, Lucas Pavanetto.

La conferenza si è aperta con un collegamento video da Milano alla Casa Veneto a Cortina, in diretta con le Olimpiadi, seguita dal commento del vicepresidente e assessore al turismo della Regione Veneto, Lucas Pavanetto, che ha dichiarato: «Le Olimpiadi saranno un ulteriore volano per la crescita della meeting industry veneta». Il 2026 vedrà il proseguimento della collaborazione con Federcongressi & Eventi per monitorare le statistiche di congressi e eventi ospitati in Regione, con il network che coordinerà anche le attività MICE, inclusi workshop come il Discover Veneto MICE Vicenza.

A confermare la solidità della rete sono stati gli interventi di Gabriella Gentile (Presidente di Federcongressi & Eventi), Tobia Salvadori (Direttore Convention Bureau Italia), e Marco Biamonti (Presidente Ediman). Tra gli interventi sulle attività del network, hanno preso parte anche rappresentanti dei vari Convention Bureau regionali, tra cui Elisa Calcamuggi (Dolomiti Bellunesi), Laura Favaretti (Padova), Marta Campalani (Marca Treviso), Cristina Regazzo (Rovigo), Enrico Jesu (Vela-Venezia Unica), Federica Franzini (Vicenza) e Fabio Turrini (Verona Garda).

Fabio Turrini, direttore di VeronaUp, società capofila all’interno della rete di imprese del Verona Garda Convention Boreau.

Il 2026 sarà ricco di attività promozionali e formative, con fiere come la BIT Milano (10-12 febbraio) e l’IBTM Barcellona (17-19 novembre). Inoltre, sarà organizzato l’evento Discover Veneto MICE Vicenza, dedicato ai buyer corporate e delle agenzie, con tour educativi in altre destinazioni venete. Il quarto Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi presenterà annualmente i trend del settore, con focus sul Veneto.

L’incontro ha anche visto la presentazione del nuovo sito dedicato al MICE della Regione Veneto veneto.eu/meetingeventi e l’annuncio del secondo Forum MICE Veneto previsto per giugno, con il titolo “Il futuro degli eventi tra opportunità e nuove sfide”.

Veneto in numeri:

7 Local Convention Bureau

4 Quartieri Fieristici

+500 Sedi per eventi

+31.000 Eventi e congressi annui

3 Aeroporti Internazionali

4 Università

25 Golf Club

+30 Comprensori sciistici

+500 km di piste da sci

1500 km di piste ciclabili

+120 km di spiaggia

+100 Stabilimenti termali

300 Istituti museali

24 Ville Palladiane UNESCO

6 Parchi e 24 riserve naturali

14 Strade del Vino

