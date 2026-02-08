Nereida Srl lancia NETgreen, uno spazio digitale per scoprire in modo nuovo la sostenibilità

Nereida Srl annuncia con entusiasmo il lancio di NETgreen, una nuova iniziativa digitale progettata per raccontare la sostenibilità ambientale attraverso esperienze immersive e contenuti interattivi. Il progetto, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (Missione M1C3, sub-investimento 3.3.4), nasce con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili verso il clima e la sostenibilità, creando consapevolezza in modo accessibile e coinvolgente.

NETgreen si presenta come un ecosistema digitale integrato, composto da una piattaforma web ricca di contenuti multimediali e un ambiente virtuale immersivo accessibile sia da desktop che tramite visori VR. L’utente può esplorare all’interno del metaverso, scoprendo diverse “casette” tematiche dedicate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che trasformano l’informazione in esperienza. Ogni spazio virtuale è caratterizzato da colori, simboli e contenuti specifici, affrontando temi fondamentali come energia pulita, fonti rinnovabili, economia circolare, tutela degli ecosistemi, gestione sostenibile delle risorse idriche, e azioni contro il cambiamento climatico.

Le aree tematiche permettono al pubblico di muoversi liberamente tra i vari ambienti e scoprire i contenuti tramite video e percorsi interattivi. NETgreen è progettato per essere facilmente accessibile, riducendo le barriere tecnologiche e consentendo l’accesso anche a chi non dispone di dispositivi avanzati. Un’importante attenzione è stata dedicata all’inclusività, con ambienti pensati per adattarsi alle esigenze di tutti gli utenti, promuovendo la partecipazione anche delle persone con disabilità.

Con l’introduzione di elementi di gamification, mappe interattive e percorsi coinvolgenti, NETgreen si rivolge in particolare alle nuove generazioni, stimolando curiosità e partecipazione attiva nella condivisione di buone pratiche legate alla sostenibilità e all’innovazione. L’intero progetto si propone come un punto di riferimento scalabile e orientato al futuro, per chi desidera informarsi e vivere la sostenibilità in modo digitale e innovativo.

