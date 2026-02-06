Nuovi progetti per Pernigo Group, tra ospitalità, food e visione imprenditoriale

Proseguono le iniziative dell’imprenditore veronese Andrea Pernigo, presidente di Pernigo Group Srl, che negli ultimi giorni ha condiviso sui propri canali due nuovi annunci, capaci di raccontare un percorso imprenditoriale in evoluzione, fondato su versatilità, capacità di diversificazione e attenzione alle eccellenze del territorio.

Il primo riguarda il mondo dell’ospitalità e della ristorazione, con l’apertura della Trattoria della Ripa, progetto che rappresenta l’estensione naturale della Cantina di Ripa della Volta. Un’iniziativa che nasce, come sottolinea lo stesso Pernigo, da un percorso che parte dalla terra, passa attraverso il vino e arriva fino alla tavola, con l’obiettivo di creare un luogo autentico, dove il racconto del territorio si traduce in esperienza. «È il frutto di un percorso che parte dalla terra, passa attraverso il vino e arriva fino alla tavola. È la naturale estensione della Cantina di Ripa della Volta, ma anche un luogo nuovo dove far vivere ciò in cui crediamo: autenticità e condivisione. È un luogo dove il vino ha un volto, e il cibo una voce. Perché ciò che coltiviamo ogni giorno non è solo uva, ma relazione», scrive Pernigo, invitando a scoprire il progetto sulle colline veronesi, dove l’ospitalità diventa presenza e identità.

A pochi giorni di distanza, l’imprenditore ha condiviso una riflessione più ampia, che offre uno sguardo sul percorso personale e professionale degli ultimi anni. Un bilancio che parte da una scelta di discontinuità importante: l’uscita, tre anni e mezzo fa, da una posizione di responsabilità in un’azienda solida di cui era comproprietario, Just Italia, dopo trent’anni di attività. «Una scelta ponderata e necessaria, coraggiosa, perché uscire dalla propria comfort zone non è mai semplice», racconta, descrivendo un periodo di cambiamento profondo, fatto di apprendimento, ascolto e ridefinizione del proprio ruolo. «Ho imparato a rimettermi in gioco, ad accettare l’incertezza, ad ascoltare prospettive nuove. Mi sono scoperto più curioso, più libero, ma anche più esigente con me stesso. Oggi so che il cambiamento non è solo una fase: è uno stato mentale».

Da questa evoluzione nasce anche un nuovo progetto imprenditoriale, Piacere, Italia, che Pernigo promuove insieme a un gruppo di professionisti. Si tratta di un’iniziativa food con una chiara vocazione economica e distributiva, pensata per unire vere eccellenze italiane all’interno di una proposta commerciale strutturata, con un cuore dedicato al fine food. Un progetto che mira a valorizzare la qualità e l’identità del made in Italy, intercettando nuove opportunità di mercato in un settore strategico anche per il tessuto imprenditoriale veronese e veneto.

«Ho costruito un team straordinario e ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e chi continua a crederci. Chi, come me, ha scelto che essere conta più di apparire», conclude Pernigo, anticipando che Piacere, Italia è pronto a essere presentato ufficialmente. Un percorso che conferma come, partendo da Verona, sia possibile sviluppare modelli di impresa capaci di coniugare visione, territorio e nuove traiettorie di crescita.

