Fieragricola 2026 premia l’innovazione sostenibile: assegnate 6 Foglie d’Oro e 14 d’Argento

Il futuro dell’agricoltura passa dalla sostenibilità e dall’innovazione tecnologica, come dimostrato al «Premio Innovazione Fieragricola 2026», assegnato nella giornata inaugurale della 117ª edizione della rassegna internazionale in corso a Veronafiere fino al 7 febbraio.

Dalla robotica autonoma ai biosensori per la mungitura, fino ai sistemi di estrazione dell’azoto dai reflui zootecnici, il premio – organizzato da Fieragricola e L’Informatore Agrario – ha evidenziato le soluzioni più avanzate in cinque categorie: meccanica agricola, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, zootecnia, energie rinnovabili, start-up e nuove tecnologie.

«Innovare è oggi necessario per migliorare efficienza, competitività e sostenibilità – ha commentato Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere – anche in risposta alla carenza di manodopera specializzata».

La giuria ha assegnato 6 Foglie d’Oro, tra cui spiccano:

RC 3075 di Black Shire , robot agricolo autonomo cingolato

, robot agricolo autonomo cingolato Zephiro , atomizzatore elettrico con IA per trattamenti sostenibili

, atomizzatore elettrico con IA per trattamenti sostenibili DeLaval MCA , biosensore per il conteggio delle cellule somatiche nel latte

, biosensore per il conteggio delle cellule somatiche nel latte MRHI , biostimolante per aumentare la resistenza allo stress idrico

, biostimolante per aumentare la resistenza allo stress idrico Lambda, impianto per il recupero dell’azoto da digestato

A questi si aggiungono 14 Foglie d’Argento, 26 segnalazioni e 7 menzioni “Green Innovation”, riservate ai progetti più attenti all’ambiente. L’affluenza è significativa: 816 espositori distribuiti in 11 padiglioni.

