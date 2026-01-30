Commissario ferrovia Verona-Catullo-Garda, Arena: «Si passa finalmente dalle parole ai fatti»

«L’annuncio della nomina di Aldo Isi, Ad della Rete ferroviaria italiana, a Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento ferroviario Verona-Aeroporto Catullo-Lago di Garda è uno step decisivo e concreto che consentirà di passare dalle parole ai fatti e di portare finalmente in cantiere un’opera strutturale strategica per Verona e il suo principale bacino turistico». Così il presidente della Camera di commercio di Verona, Paolo Arena, commenta la decisione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, contenuta nel decreto Infrastrutture di nominare un Commissario per avviare la procedura dell’opera.

«In questi anni – ha aggiunto – l’ente camerale insieme all’aeroporto di Verona hanno lavorato con tutti i diversi referenti politici e istituzionali del nostro territorio, a partire da Elisa De Berti, ora consigliera delegata alle Infrastrutture della Regione Veneto, e all’on. Paola Boscaini a sostegno del progetto ritenuto indispensabile per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Lo stesso assessore ai Trasporti e mobilità, neo eletto della Regione Veneto Diego Ruzza ha confermato come obiettivo primario del suo mandato la realizzazione dell’infrastruttura. Oggi, finalmente, possiamo pensare di vederla realizzata, speriamo, in tempi brevi. La scelta del ministro Salvini di una nomina all’insegna della competenza ne avvalora la fiducia. In questa fase – conclude Paolo Arena – è necessario mantenere una visione unitaria e condivisa finalizzata a reperire risorse e finanziamenti pubblici per aprire il cantiere, in un territorio di rilevanza internazionale per arrivi turistici e per presenza di aziende industriali artigiane ed agricole».

