Inaugurata Fieragricola: tecnologie e innovazione per garantire più redditività al settore

È partita oggi a Verona la 117ª edizione di Fieragricola, rassegna internazionale dedicata al settore primario che fino a sabato porterà a Veronafiere imprese, istituzioni e operatori da tutto il mondo. Per quattro giorni il capoluogo scaligero torna ad essere il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’agricoltura, un comparto che in Italia vale 77 miliardi di euro di produzione primaria e che raggiunge i 700 miliardi di euro considerando l’intera filiera agroalimentare.

Un’edizione all’insegna della “Full Innovation”, come sottolineato dal presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, nel corso della cerimonia inaugurale alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali.

«In questi quattro giorni di Fieragricola – ha detto Bricolo – il sistema agricolo è rappresentato a 360 gradi, con un’offerta ampia da parte di 816 espositori, oltre 130 convegni, 11 padiglioni occupati e un’area complessiva di 60mila metri quadrati, con buyer e operatori da 28 Paesi del mondo. Fieragricola è una vetrina del settore, nata nel 1898 all’insegna dell’avanguardia espositiva e che ha saputo gemmare altre grandi manifestazioni che oggi rendono Veronafiere un punto di riferimento unico per le rassegne specializzate del settore primario».

Nel corso dell’inaugurazione è stato ribadito il ruolo strategico dell’agricoltura per l’economia italiana. Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha ricordato come «l’agricoltura e l’agroalimentare italiani non siano secondi a nessuno», sottolineando la necessità di difendere la redditività delle imprese agricole per favorire il ricambio generazionale, tutelare la dignità degli agricoltori nella filiera e affrontare le sfide della sostenibilità ambientale senza compromettere quella economica.

Un impegno confermato dal Governo, come evidenziato dal sottosegretario La Pietra. «Abbiamo messo a disposizione del settore oltre 15 miliardi di euro – ha affermato – e grazie al dialogo con il mondo agricolo abbiamo rimesso al centro dell’agenda politica la crescita dell’agricoltura, alle prese con un 2025 molto complesso per le tensioni internazionali, dalla minaccia dei dazi ai tentativi di riduzione delle risorse della Politica agricola comune, che siamo riusciti a evitare».

Tra gli interventi a sostegno del comparto, La Pietra ha ricordato «oltre 4,5 miliardi per i contratti di filiera, 2,5 miliardi di euro per l’agrisolare e più di un miliardo di euro del Coltivaitalia, attualmente in discussione alla Camera, destinati alle filiere più deboli come olio e zootecnia e alla formazione in agricoltura».

Il peso dell’agricoltura per il Veneto è stato sottolineato dal presidente della Regione Alberto Stefani: «Otto miliardi di produzione agricola, oltre 10 miliardi di export agroalimentare e il 37% dell’export vitivinicolo nazionale sono numeri che ribadiscono l’importanza strategica del settore. Un’agricoltura che investe, innova e punta su tecnologia e sostenibilità».

Per il sindaco di Verona Damiano Tommasi, l’agricoltura «rappresenta molto della nostra identità e del territorio» e deve continuare a innovare anche per rispondere a criticità strutturali come la carenza di manodopera e l’emergenza abitativa, temi che richiedono una risposta condivisa tra istituzioni, associazioni e imprese.

Ampio spazio è stato dato anche agli interventi delle organizzazioni agricole, che hanno riconosciuto a Fieragricola il ruolo di piattaforma strategica per l’innovazione e il dialogo tra filiera agricola e agroindustriale. Un luogo in cui confrontarsi su tecnologie, intelligenza artificiale, energie alternative, sostenibilità e competitività internazionale, in uno scenario in cui la pressione competitiva globale impone investimenti continui.