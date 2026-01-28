Confindustria Verona e Banca Sella, accordo da 50 milioni per sostenere le imprese

Un plafond di finanziamenti fino a 50 milioni di euro e tempi certi di risposta per accompagnare gli investimenti delle imprese locali. È questo il cuore dell’accordo sottoscritto da Confindustria Verona e Banca Sella, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione e al consolidamento di un tessuto imprenditoriale innovativo, sostenibile e resiliente.

Grazie all’intesa, le imprese veronesi associate a Confindustria Verona potranno accedere a finanziamenti dedicati con istruttoria di affidamento e analisi di fattibilità entro 30 giorni, a decorrere dalla disponibilità della documentazione richiesta. Le risorse sono destinate a sostenere progetti di sostenibilità ambientale, l’implementazione di soluzioni digitali avanzate e l’innovazione nei diversi settori produttivi, in una fase in cui la competitività passa sempre più dalla capacità di investire in trasformazione tecnologica e modelli di sviluppo responsabili.

Andrea Prando, Direttore Generale di Confindustria Verona

«Grazie a questa firma le aziende associate, oltre a strumenti dedicati, potranno avere tempi certi di risposta e la consapevolezza di poter contare su un partner aperto al dialogo per favorire la crescita dell’impresa – ha spiegato Andrea Prando, direttore generale di Confindustria Verona –. Quello con gli istituti di credito è un rapporto a volte complesso, che negli anni si sta evolvendo molto. Sempre più le aziende cercano partner creditizi con filiere decisionali corte e relazioni consolidate con i gestori».

Prando ha inoltre sottolineato come accordi di questo tipo contribuiscano a rafforzare la qualità del dialogo tra imprese e sistema bancario. «Questi accordi servono anche a spiegare come per l’impresa sia essenziale condividere con il mondo del credito obiettivi e piani di investimento, così da poter trovare nella banca un vero partner nel percorso di sviluppo».

Dal lato bancario, l’accordo conferma l’attenzione di Banca Sella verso l’economia reale e il territorio. «Con questo accordo – ha dichiarato Gennaro Crescenzo, Head of Business Development di Banca Sella – vogliamo affiancare le imprese con strumenti concreti che le aiutino a crescere, innovare e migliorare il loro impatto ambientale. Il nostro impegno è costruire relazioni di qualità, progettando soluzioni su misura che rispondano alle reali esigenze delle aziende e garantiscano sostenibilità economica nel tempo».

L’intesa si inserisce in un contesto in cui il credito diventa leva strategica per accompagnare la trasformazione del sistema produttivo veronese, sostenendo investimenti in innovazione, digitalizzazione ed ESG. Un modello di collaborazione che punta a rendere più fluido l’accesso alle risorse finanziarie e a rafforzare la capacità di crescita delle imprese del territorio.

