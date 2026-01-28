Energia green a km zero, accordo tra Coldiretti Lombardia e ForGreen

Una filiera energetica green a km zero, capace di sostenere la transizione energetica senza sottrarre suolo all’agricoltura e di generare valore economico e ambientale per i territori. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato a Milano tra Coldiretti Lombardia e ForGreen, società benefit con sede a Verona e pioniera dell’energy sharing in Italia.

L’intesa avvia anche in Lombardia il progetto “Energia agricola a km 0”, già sperimentato in altri contesti, e consente a tutte le aziende agricole lombarde associate a Coldiretti di entrare gratuitamente in una filiera energetica virtuosa, a supporto dell’agricoltura e delle comunità locali. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli e dall’amministratore delegato di ForGreen Gabriele Nicolis, alla presenza dei vertici regionali e nazionali dell’organizzazione agricola.

Il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli.

Il progetto punta a valorizzare gli impianti fotovoltaici già presenti sui tetti dei fabbricati agricoli, evitando nuovo consumo di suolo e contrastando un fenomeno particolarmente sensibile in Lombardia, dove le operazioni speculative rischiano di ridurre in modo significativo gli spazi coltivabili. Le aziende agricole dotate di impianto potranno vendere direttamente l’energia prodotta a ForGreen, beneficiando di una gestione semplificata delle fatture e dei ricavi, oltre alla possibilità di ottenere la certificazione internazionale EKOenergy, sinonimo di produzione e consumo realmente sostenibili.

«La tutela dell’ambiente non può prescindere dal coinvolgimento degli agricoltori, veri e propri custodi della natura» dichiara Gabriele Nicolis, amministratore delegato di ForGreen. «Ecco perché abbiamo voluto supportare Coldiretti Lombardia nello sviluppo di questo progetto di condivisione energetica. Il nostro obiettivo è garantire alle aziende agricole socie di poter trarre valore dalla produzione e dal consumo di energia rinnovabile, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio. Per noi è un orgoglio aggiungere questa tappa a un percorso di sostenibilità condivisa che portiamo avanti da oltre 25 anni».

Gabriele Nicolis, amministratore delegato ForGreen SB

Il peso economico e ambientale dell’iniziativa emerge anche dai numeri già raggiunti dal sistema Coldiretti in Lombardia. «La transizione energetica passa dalle campagne lombarde – afferma Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia – in un contesto in cui oltre 3.600 impianti fotovoltaici realizzati dai soci Coldiretti sui tetti agricoli hanno evitato il consumo di più di 600 ettari di suolo, scambiando con la comunità locale circa 300 GWh di energia all’anno. L’obiettivo dell’intesa con ForGreen è fare rete tra le imprese agricole dotate di fotovoltaico, agevolandole nella vendita e nella gestione quotidiana dell’energia».

Già oggi, sottolinea Coldiretti, tutte le sedi degli uffici lombardi dell’organizzazione utilizzano energia pulita prodotta dalle aziende agricole aderenti al progetto, a dimostrazione di un modello di economia circolare territoriale che rafforza il legame tra produzione agricola, energia e comunità.

Per Verona, l’accordo rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo di ForGreen come attore di riferimento nazionale nella transizione energetica. Fondata nel 2009, l’azienda scaligera opera da anni nella condivisione energetica e ha registrato risultati significativi: oltre 7.000 tonnellate di CO₂ evitate, più di 16.000 barili di petrolio risparmiati e circa 30 milioni di euro investiti nella transizione energetica, con un potenziale di crescita ancora elevato.

