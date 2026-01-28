Al via Fieragricola 2026: innovazione e tecnologia i focus della 117ª edizione

Prende il via domani, mercoledì 4 febbraio, a Verona la 117ª edizione di Fieragricola, manifestazione internazionale di riferimento per il settore agricolo, in programma a Veronafiere fino a sabato 7 febbraio. L’edizione 2026 si presenta sotto il segno della “Full Innovation”, con un forte accento su tecnologia, sostenibilità e competitività delle filiere agricole, in un contesto di mercato sempre più complesso e interconnesso.

Nei 11 padiglioni del quartiere fieristico sono presenti 816 espositori provenienti da 14 Paesi, con tutti i principali brand del settore nei comparti della meccanica agricola, della zootecnia, delle colture specializzate – dal vigneto al frutteto fino all’oliveto – delle energie rinnovabili, dei servizi e della multifunzionalità delle imprese agricole. Confermato anche il salone Fieragricola Tech, nel padiglione 3, dedicato a precision farming, digitalizzazione, robotica, smart irrigation, biosolution e Intelligenza Artificiale applicata all’agricoltura.

Ampio spazio è riservato anche alla formazione e all’approfondimento, con 136 convegni, workshop e incontri tecnici distribuiti nelle quattro giornate della rassegna. Un programma che rafforza il ruolo di Fieragricola come piattaforma di confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca, anche grazie alla presenza di delegazioni e buyer internazionali da 28 Paesi, coinvolti attraverso un programma di incoming realizzato in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency.

La manifestazione si rivolge a una platea ampia e qualificata di operatori, dagli imprenditori agricoli agli allevatori, passando per agronomi, veterinari, periti agrari, energy manager e contoterzisti professionali. Sono attesi inoltre circa 2mila studenti degli istituti agrari provenienti da tutta Italia, a conferma della funzione di Fieragricola come luogo di incontro tra formazione, innovazione e mondo produttivo.

La cerimonia inaugurale è in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 11, nella Fieragricola Arena del padiglione 7, con il taglio del nastro alla presenza del presidente di Veronafiere Federico Bricolo, del sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e dei vertici delle principali organizzazioni agricole. Un momento che sottolinea il peso economico e strategico dell’agricoltura nel sistema Paese.

Nel corso delle giornate, Fieragricola ospiterà anche eventi di rilievo sui temi più attuali del settore, dalla gestione dell’acqua e del territorio alla premiazione delle soluzioni più innovative, fino alle analisi economiche sull’adozione dell’innovazione nelle imprese agricole e alle prospettive di energie rinnovabili e zootecnia sostenibile. Appuntamenti che rafforzano il posizionamento della rassegna come hub europeo dell’innovazione agricola.

