Fondazione Cariverona investe su sport e cultura: 2 milioni di euro per l’inclusione dei giovani

Sport e cultura come leve educative e sociali, capaci di generare opportunità concrete per le nuove generazioni e di rafforzare le comunità locali. Con questo obiettivo Fondazione Cariverona lancia la seconda edizione del bando “Sport e cultura per l’inclusione”, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con particolare attenzione ai minori in condizioni di vulnerabilità.

Il bando si rivolge a enti pubblici e organizzazioni non profit attivi nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona, chiamati a progettare percorsi educativi che integrino dimensione sportiva e culturale. Dopo il riscontro positivo della prima edizione, che aveva visto la selezione di 42 iniziative, Fondazione Cariverona rinnova così il proprio impegno nel contrasto alla povertà educativa minorile, fenomeno che resta rilevante anche in territori economicamente dinamici.

Alla base dell’iniziativa c’è una visione che considera campi sportivi, palestre, laboratori culturali e biblioteche come luoghi in cui si costruiscono competenze relazionali, fiducia e senso di appartenenza. Investire in questi ambiti significa ampliare l’accesso alle opportunità formative, rimuovendo ostacoli economici, logistici e culturali, ma anche rafforzare il ruolo di educatori, tutor, allenatori e operatori culturali, figure centrali nei percorsi di crescita dei più giovani.

Il presidente di Fondazione Cariverona Bruno Giordano.

«Se vogliamo davvero parlare di futuro, dobbiamo cominciare da chi il futuro lo abita già: bambini e adolescenti», sottolinea Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona. «Metterli al centro del nostro lavoro significa offrire loro occasioni concrete in cui scoprire talenti, sperimentarsi senza paura di sbagliare, costruire relazioni sane. Sport e cultura, quando sono progettati in questo modo, diventano il linguaggio attraverso il quale ragazzi e ragazze possono ritrovare voce, spazio e fiducia».

I progetti candidati dovranno configurarsi come percorsi strutturati, non come singole attività, capaci di accompagnare i minori nel tempo e di coinvolgere le comunità di riferimento. Fondazione Cariverona guarda con particolare interesse alle iniziative che sappiano fare rete, creando alleanze tra scuole, associazioni, servizi educativi, realtà sportive e culturali, in modo da generare impatti duraturi oltre la durata del finanziamento.

Dal punto di vista operativo, ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 50.000 euro, con un cofinanziamento minimo del 20% e una durata massima di 24 mesi. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13 del 27 marzo 2026, attraverso la piattaforma online della Fondazione.

«In un Paese che ha bisogno di immaginare il futuro partendo dalle nuove generazioni, educare attraverso lo sport e la cultura è una scelta concreta di responsabilità collettiva», conclude Giordano. «Significa sostenere chi lavora ogni giorno nei territori e costruire comunità più aperte, solidali e capaci di valorizzare le diversità. Perché quando i ragazzi trovano un luogo in cui sentirsi accolti e messi alla prova, non cambiano solo loro: cambia anche la comunità che li circonda».

