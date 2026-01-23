Giuseppe Riello eletto vicepresidente della Camera di Commercio di Verona

Giuseppe Riello è il nuovo vicepresidente della Camera di Commercio di Verona. L’elezione è avvenuta oggi in seno alla Giunta camerale, a seguito della sua recente nomina a componente di Giunta da parte del Consiglio, avvenuta nella seduta del 28 gennaio. La designazione arriva dopo dodici anni alla guida dell’ente scaligero, durante i quali Riello ha accompagnato l’evoluzione della Camera di Commercio in una fase di profondi cambiamenti per il sistema economico territoriale.

La scelta si inserisce in un quadro di continuità istituzionale e di consolidamento delle progettualità avviate, in un momento in cui la Camera di Commercio è chiamata a sostenere le imprese veronesi sui temi della competitività, dell’internazionalizzazione e dell’innovazione.

Giuseppe Riello e Paolo Arena.

«Ringrazio la Camera di Commercio e il presidente Arena per la fiducia accordata – commenta Giuseppe Riello –. Affronto questo incarico con senso di responsabilità, certo di proseguire nella direzione delineata dalla nuova presidenza e con il percorso fin qui svolto».

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Arena, che sottolinea il valore della scelta compiuta dalla Giunta. «L’elezione di Giuseppe Riello è una scelta nel segno della continuità delle progettualità camerali – dichiara Arena –. La sua disponibilità a proseguire l’impegno e la consolidata esperienza maturata nei precedenti mandati rappresentano un contributo e un valore aggiunto per lo sviluppo della Camera di Commercio».

