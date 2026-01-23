Sicurezza sul lavoro: Confcommercio supporta le imprese con incontri e check gratuiti

In seguito al tragico evento di Capodanno a Crans Montana e alla conseguente intensificazione dei controlli in materia di sicurezza nelle imprese – in particolare nei pubblici esercizi – Confcommercio Verona offre un servizio di supporto, anche con check gratuiti, per la verifica del rispetto delle normative aziendali.

L’Associazione richiama l’attenzione sull’importanza di: verificare la documentazione antincendio; garantire l’efficienza di estintori, impianti, uscite di sicurezza e segnaletica; rispettare le capienze e le prescrizioni delle Commissioni di Vigilanza; formare e aggiornare adeguatamente il personale; programmare eventuali interventi di adeguamento.

Per favorire le aziende nell’applicazione delle norme e nell’adozione delle migliori pratiche di sicurezza, Confcommercio Verona organizza inoltre incontri informativi sul territorio: i primi due si terranno a Valeggio sul Mincio, venerdì 9 febbraio alle ore 10, presso l’Hotel Eden di via Beltrame 10, e ad Affi, martedì 13 febbraio alle ore 10, presso la sede di Confcommercio Affi in via Don Mazza 1. Appuntamenti che offriranno chiarimenti sulla normativa vigente e indicazioni pratiche per prevenire sanzioni e responsabilità.

«Le imprese del terziario di mercato sono tra le più virtuose al mondo in tema di sicurezza e i controlli da sempre stringenti – sottolinea Confcommercio Verona – ma basta un corso scaduto, un documento non aggiornato o una valutazione superata dai fatti per trasformare un dettaglio in un grande problema. Un semplice check può fare la differenza».

Per informazioni è possibile contattare Federico Cappelli (tel. 392 520 9118, e-mail: f.cappelli@benacoconsulting.it).