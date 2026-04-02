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Anche il Pinot Grigio DOC delle Venezie protagonista a Vinitaly

di Redazione
Il Consorzio triveneto annuncia la partnership con RCS Sport per il Giro d'Italia. Al Vinitaly anche un vertice con il Prosecco DOC per analizzare gli scenari dell'export globale.

In occasione di Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, il Consorzio Pinot Grigio DOC Delle Venezie ha annunciato due appuntamenti strategici. Gli incontri, rivolti a stampa e operatori del settore, mirano a consolidare il ruolo della denominazione nei mercati internazionali.

Il Pinot Grigio in maglia rosa

Il primo evento si terrà lunedì 13 aprile, alle ore 12:30, presso lo Spazio MASAF (Palaexpo). Al centro dell’incontro la presentazione della partnership con RCS Sport: il Pinot Grigio DOC Delle Venezie sarà l’ “Official Wine” del Giro d’Italia 2026.

Secondo quanto diffuso dal Consorzio, l’iniziativa punta a unire l’identità del territorio alla capacità di comunicazione globale della corsa ciclistica. «Due ambasciatori dell’Italian Style si incontrano per raccontare un progetto che unisce identità, paesaggio e capacità di comunicazione globale», spiegano i promotori. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il “Made in Italy” attraverso una vetrina mediatica che raggiunge oltre 200 Paesi, trasformando il Pinot Grigio da successo di categoria a vera eccellenza nazionale. All’incontro, moderato dalla conduttrice Barbara Pedrotti, parteciperanno esponenti di RCS MediaGroup e rappresentanti istituzionali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Strategie per i mercati globali

Subito dopo, alle ore 13:30, lo Spazio MASAF ospiterà una tavola rotonda promossa congiuntamente dai Consorzi DOC Delle Venezie e DOC Prosecco. Il dibattito si focalizzerà sul ruolo del vino italiano nel nuovo scenario economico mondiale, segnato da tensioni geopolitiche e forte volatilità.

L’incontro, moderato da Stevie Kim (Managing Partner Vinitaly), servirà a delineare nuove strategie di internazionalizzazione. I due grandi Consorzi del Nordest intendono individuare modelli operativi comuni per sostenere la competitività del settore nel medio-lungo periodo, rafforzando la collaborazione tra imprese e istituzioni.

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