Anche il Pinot Grigio DOC delle Venezie protagonista a Vinitaly

In occasione di Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, il Consorzio Pinot Grigio DOC Delle Venezie ha annunciato due appuntamenti strategici. Gli incontri, rivolti a stampa e operatori del settore, mirano a consolidare il ruolo della denominazione nei mercati internazionali.

Il Pinot Grigio in maglia rosa

Il primo evento si terrà lunedì 13 aprile, alle ore 12:30, presso lo Spazio MASAF (Palaexpo). Al centro dell’incontro la presentazione della partnership con RCS Sport: il Pinot Grigio DOC Delle Venezie sarà l’ “Official Wine” del Giro d’Italia 2026.

Secondo quanto diffuso dal Consorzio, l’iniziativa punta a unire l’identità del territorio alla capacità di comunicazione globale della corsa ciclistica. «Due ambasciatori dell’Italian Style si incontrano per raccontare un progetto che unisce identità, paesaggio e capacità di comunicazione globale», spiegano i promotori. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il “Made in Italy” attraverso una vetrina mediatica che raggiunge oltre 200 Paesi, trasformando il Pinot Grigio da successo di categoria a vera eccellenza nazionale. All’incontro, moderato dalla conduttrice Barbara Pedrotti, parteciperanno esponenti di RCS MediaGroup e rappresentanti istituzionali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Strategie per i mercati globali

Subito dopo, alle ore 13:30, lo Spazio MASAF ospiterà una tavola rotonda promossa congiuntamente dai Consorzi DOC Delle Venezie e DOC Prosecco. Il dibattito si focalizzerà sul ruolo del vino italiano nel nuovo scenario economico mondiale, segnato da tensioni geopolitiche e forte volatilità.

L’incontro, moderato da Stevie Kim (Managing Partner Vinitaly), servirà a delineare nuove strategie di internazionalizzazione. I due grandi Consorzi del Nordest intendono individuare modelli operativi comuni per sostenere la competitività del settore nel medio-lungo periodo, rafforzando la collaborazione tra imprese e istituzioni.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL