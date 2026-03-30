Agricoltura, Lollobrigida: «Credito di imposta su gasolio agricolo misura concreta»

Nuovi sostegni per il settore agricolo italiano. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce un credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante agricolo effettuato nel mese di marzo.

Il provvedimento mette sul piatto 30 milioni di euro. L’obiettivo è permettere alle aziende di ammortizzare i forti rincari dei costi energetici che hanno colpito il settore primario. Secondo il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si tratta di «un sostegno concreto al settore primario italiano».

Continua il ministro: «È una misura che ha un impatto sia sulle nostre imprese agricole che sui cittadini che potranno continuare a scegliere la qualità dei prodotti italiani senza ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione dovuti al caro energetico».

Nel Consiglio dei ministri del 3 aprile il Governo «ha varato delle misure per sostenere famiglie e imprese. Questo decreto comprende anche misure a favore delle imprese agricole, imprese che hanno subito un aumento eccezionale del costo dei carburanti» precisa Lollobrigida.

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