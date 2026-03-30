Agricoltura, Lollobrigida: «Credito di imposta su gasolio agricolo misura concreta»di Redazione
Nuovi sostegni per il settore agricolo italiano. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce un credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante agricolo effettuato nel mese di marzo.
Il provvedimento mette sul piatto 30 milioni di euro. L’obiettivo è permettere alle aziende di ammortizzare i forti rincari dei costi energetici che hanno colpito il settore primario. Secondo il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si tratta di «un sostegno concreto al settore primario italiano».
Continua il ministro: «È una misura che ha un impatto sia sulle nostre imprese agricole che sui cittadini che potranno continuare a scegliere la qualità dei prodotti italiani senza ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione dovuti al caro energetico».
Nel Consiglio dei ministri del 3 aprile il Governo «ha varato delle misure per sostenere famiglie e imprese. Questo decreto comprende anche misure a favore delle imprese agricole, imprese che hanno subito un aumento eccezionale del costo dei carburanti» precisa Lollobrigida.
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