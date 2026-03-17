Bvr Banca Veneto Centrale investe su welfare e giovani, premiati anche studenti veronesi

Bvr Banca Veneto Centrale rafforza il proprio radicamento nei territori e, in particolare, anche nel Veronese, puntando su welfare, cultura e giovani come leve strategiche di sviluppo. Un impegno che si traduce da un lato nella nascita di nuovi strumenti strutturati a supporto delle comunità, dall’altro in iniziative concrete come le borse di studio che hanno premiato anche studenti della provincia di Verona.

La banca, che celebra i 130 anni di attività, ha annunciato la creazione della Fondazione BVR Banca Veneto Centrale e di Mutua Insieme ETS, due strumenti complementari pensati per rafforzare il proprio ruolo nell’economia sociale e nel sostegno ai territori . La Fondazione opererà su progettualità culturali, educative e sociali, con particolare attenzione ai giovani, mentre la Mutua offrirà servizi di welfare integrativo per soci e famiglie, dalla sanità alla formazione.

La sede di BVR a Longare, in provincia di Vicenza.

«La Fondazione nasce per trasformare in progettualità strutturata ciò che da sempre è nel DNA della nostra banca: la responsabilità verso il territorio. Vogliamo essere un generatore di opportunità, soprattutto per i giovani e per le realtà che costruiscono coesione sociale», sottolinea il presidente Maurizio Salomoni Rigon .

Sul fronte del sostegno concreto alle nuove generazioni, l’istituto ha assegnato 174 borse di studio a studenti meritevoli diplomati e laureati nel 2025, in una cerimonia partecipata al Teatro Palladio della Fiera di Vicenza . Tra i premiati figurano anche diversi giovani della provincia di Verona, a conferma del legame diretto con il territorio scaligero.

I giovani premiati al Teatro Palladio di Vicenza.

«Questo appuntamento racchiude i valori più autentici della cooperazione: attenzione alle persone, sostegno alle famiglie e fiducia nelle nuove generazioni. Le borse di studio non sono solo un riconoscimento, ma un segno concreto dell’impegno della banca nel sostenere il percorso dei giovani», ha evidenziato il vicepresidente vicario Flavio Stecca .

Il campione olimpico di Milano Cortina Davide Ghiotto.

A rendere ancora più significativa la mattinata, condotta da Bruno Candita, la presenza del campione

olimpico Davide Ghiotto, vincitore dell’oro nell’inseguimento a squadre ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Un esempio di determinazione e continuità, capace di trasmettere ai giovani un messaggio autentico: «I

grandi risultati non arrivano all’improvviso: nascono ogni giorno, dalle scelte, dalla disciplina e dalla

costanza – ha detto Ghiotto – Non fermatevi ai primi ostacoli e non considerate il conseguimento di un

diploma o di una laurea un traguardo, ma una tappa. Continuate a credere nel vostro percorso: con

impegno e determinazione, anche gli obiettivi più lontani diventano raggiungibili».

L’iniziativa, rivolta ai figli dei soci e ai soci under 35 con risultati accademici di eccellenza, ha previsto contributi economici fino a 1.050 euro, oltre all’attivazione di strumenti di previdenza complementare per promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria tra i giovani.

«Premiare il merito significa investire nel capitale umano del territorio. Ogni percorso di studio rappresenta un tassello importante non solo per la crescita individuale, ma anche per lo sviluppo della nostra comunità», ha concluso il direttore generale Claudio Bertollo .

La consegna dei riconoscimenti si è svolta tra l’emozione dei ragazzi e delle loro famiglie. Di seguito i nomi dei premiati residenti in provincia di Verona.

Diploma Scuola Secondaria di 2° grado: Bogoni Federica (Monteforte d’Alpone); Cengiarotti Cesare Carlo

(Arcole); Corradini Riccardo (Vestenanova); Panato Alessio (San Bonifacio); Ulmi Dennis (Tregnago). Laurea

di 1° livello: Morandini Benedetta (Villafranca di Verona). Laurea Magistrale: Ambrosi Sara (Vestenanova);

Rugolotto Matteo (Vestenanova). Laurea Magistrale a ciclo unico: Ramponi Ludovica (Vestenanova).

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