Banco Desio rafforza la bancassicurazione: nuovo accordo con Italiana Assicurazioni

Banco Desio spinge sulla bancassicurazione e rafforza la propria offerta nel segmento Protection grazie a un nuovo accordo strategico con Italiana Assicurazioni. L’intesa, annunciata il 23 marzo, segna un ulteriore passo nella diversificazione dei ricavi e nello sviluppo di servizi a valore aggiunto per famiglie e imprese, anche nei territori del Nord Italia dove il gruppo è radicato, tra cui il Veneto, e Verona, con la filiale scaligera presente in Corso Porta Nuova 125.

Una filiale del Banco Desio.

La partnership, frutto di un processo competitivo che ha coinvolto primarie compagnie assicurative, prevede una collaborazione di lungo periodo fino al 2034 e punta allo sviluppo e alla distribuzione di un’ampia gamma di soluzioni assicurative dedicate alla clientela retail e alle PMI. Tra i prodotti previsti figurano coperture per malattia, long term care, infortuni, multirischio casa, polizze TCM e soluzioni PPI, oltre a offerte specifiche per il mondo imprenditoriale.

L’accordo consentirà a Banco Desio di ampliare il proprio catalogo con prodotti innovativi progettati su misura, mentre Italiana Assicurazioni svilupperà soluzioni coerenti con il modello distributivo della banca. In questo contesto, è prevista una crescita media annua dei premi superiore al 10% nei prossimi cinque anni, segnale delle ambizioni di sviluppo nel comparto Protection.

L’AD di Banco Desio Alessandro Decio.

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Italiana Assicurazioni, che rafforza ulteriormente la collaborazione con un partner solido ed innovativo con cui condividiamo la grande attenzione alla qualità dei prodotti e alle esigenze della clientela», ha dichiarato l’amministratore delegato Alessandro Decio. «Questa nuova partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di bancassicurazione e ci consentirà di ampliare l’offerta di soluzioni dedicate a famiglie, professionisti e PMI».

L’intesa non si limita alla distribuzione: prevede infatti un modello operativo integrato tra banca e compagnia, con sinergie su sviluppo prodotto, formazione della rete, assistenza alla clientela e integrazione tecnologica. Inoltre, le parti hanno avviato un percorso per una collaborazione industriale più ampia, attraverso la possibile creazione di una Managing General Agency (MGA), finalizzata a sviluppare soluzioni assicurative ancora più specialistiche.

«Oggi non parliamo più di accordi tattici, ma di un vero modello strutturale di bancassurance», ha sottolineato il direttore generale di Italiana Assicurazioni Luca Colombano, evidenziando l’evoluzione verso un’offerta integrata tra ramo Vita e Danni.

Il direttore generale di Italiana Assicurazioni Luca Colombano.

Per Banco Desio, che opera con una rete di 275 filiali tra Nord e Centro Italia, l’accordo rafforza il posizionamento in un segmento sempre più strategico, quello della protezione, in risposta a una domanda crescente da parte di famiglie e imprese. Una direzione che interessa anche il tessuto economico veneto, dove la necessità di strumenti di tutela assicurativa è in aumento, soprattutto per le PMI e i professionisti.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL