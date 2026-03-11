Rambaldi Apartments conquista il Global Best of Wine Tourism 2026

Il Global Best of Wine Tourism 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati all’enoturismo, è stato assegnato a Rambaldi Apartments di Bardolino. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta venerdì 13 marzo nel suggestivo scenario di Borgo Bardolino, nel cuore del centro storico affacciato sul Lago di Garda.

Il premio, conferito dal network mondiale Great Wine Capitals, è stato consegnato ad Agostino Rizzardi, CEO di Rambaldi Apartments e dell’azienda vitivinicola Guerrieri Rizzardi, dal presidente della Camera di Commercio di Verona Paolo Arena, alla presenza del sindaco di Bardolino Daniele Bertasi, del presidente della sezione Turismo di Confcommercio e dei membri della giuria locale dei Best of Wine Tourism Awards.

Il momento della premiazione.

Il riconoscimento internazionale era stato annunciato lo scorso novembre a Bordeaux, durante la conferenza annuale del network che riunisce undici capitali mondiali del vino – tra cui Verona, Bordeaux, Porto, Bilbao, Adelaide, Mendoza e Napa Valley – e premia ogni anno le migliori esperienze enoturistiche a livello globale. Rambaldi Apartments ha ottenuto il titolo dopo aver vinto la selezione nazionale ai Best of Wine Tourism Awards Verona 2026 nella categoria Ricettività.

«Ricevere il Global Best of Wine Tourism, tra undici capitali mondiali del vino, è un grande onore e un riconoscimento al lavoro e alla visione della nostra squadra», ha dichiarato Agostino Rizzardi. «Rambaldi Apartments nasce dal desiderio di restituire nuova vita agli spazi storici della nostra cantina di Bardolino, trasformandoli in un luogo capace di raccontare la storia agricola della nostra famiglia e la nostra idea di accoglienza. Questo premio appartiene anche al territorio di Bardolino, che continua a distinguersi nel mondo per la sua cultura del vino e per la capacità di accogliere con autenticità».

Il progetto di ospitalità nasce dal recupero delle antiche cantine Guerrieri Rizzardi nel centro del paese. Gli spazi storici sono stati trasformati in un complesso di residenza diffusa con 53 appartamenti, distribuiti tra corti, passaggi e edifici storici restaurati, dove l’architettura tradizionale dialoga con servizi contemporanei pensati per l’accoglienza turistica.

Durante la cerimonia il sindaco Daniele Bertasi ha ricordato il legame tra il luogo e la storia della comunità: «Ho conosciuto questo luogo quando era ancora la cantina operativa della famiglia Rizzardi nel cuore del paese. Vederlo oggi trasformato in un progetto di ospitalità così prestigioso racconta molto del ruolo che questa famiglia ha avuto come interprete e anticipatrice delle trasformazioni del territorio».

Una foto storica della famiglia Guerrieri Rizzardi.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come il riconoscimento rafforzi l’identità culturale del territorio, proprio mentre Bardolino e il Lago di Garda sono candidati a Capitale italiana della Cultura 2029.

Anche il presidente della Camera di Commercio di Verona Paolo Arena ha evidenziato il valore internazionale del premio: «Dal 2016 Verona fa parte del network delle Great Wine Capitals. Il riconoscimento ottenuto da Rambaldi Apartments rappresenta un motivo di orgoglio non solo per il territorio veronese ma per tutto il sistema del vino italiano, capace di esprimere eccellenza non solo nella produzione ma anche nell’accoglienza e nello stile di vita».

Il premio conferma il ruolo crescente dell’enoturismo come leva strategica per la promozione del territorio. La storia di Rambaldi Apartments è infatti strettamente legata alla tradizione vitivinicola di Guerrieri Rizzardi, azienda veronese nata all’inizio del Novecento dall’unione tra le famiglie Guerrieri e Rizzardi e oggi attiva con oltre 90 ettari di vigneti tra Bardolino, Valpolicella e Soave.

Con il recupero di oltre 5.000 metri quadrati di edifici storici, il progetto Borgo Bardolino ha trasformato le antiche strutture produttive in un sistema di corti, giardini e residenze che ricrea l’atmosfera dei borghi storici italiani, integrando vino, architettura e ospitalità in un modello di enoturismo riconosciuto a livello internazionale.