AS.MA.VE, cambio al vertice: Andrea Yachy Lavezzi nuovo presidente

Cambio alla guida di AS.MA.VE – Consorzio Marmisti Veronesi. Dopo dieci anni di presidenza, Donato Larizza lascia il vertice dell’organizzazione che rappresenta uno dei comparti storici e più rilevanti dell’economia lapidea del territorio. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi il 10 marzo, ha nominato nuovo presidente l’architetto Andrea Yachy Lavezzi, già attivo nel settore e componente del direttivo consortile.

La nomina segue l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione avvenuta durante l’assemblea dei soci del 25 febbraio, che ha rinnovato gli organi direttivi e definito la struttura delle commissioni interne. Insieme al presidente Lavezzi, è stato nominato vicepresidente Andrea Borchia, mentre il nuovo CdA è composto da Francesco Antolini, Francesco Baldassari, Andrea Borchia, Debora Botteon, Matteo Cavaioni, Alessandro Damoli, Andrea Yachy Lavezzi, Alberto Pieropan e Pierluigi Testi.

Il nuovo assetto organizzativo prevede diverse commissioni operative dedicate ai principali ambiti di sviluppo del comparto. Tra queste figurano i rapporti con enti pubblici e istituzioni, la promozione e sviluppo del settore, la collaborazione con scuole e percorsi formativi, i rapporti con il Verona Stone District, oltre ai temi normativi legati alla certificazione CE e alla gestione ambientale, con particolare attenzione allo smaltimento dei fanghi e ai processi di economia circolare.

