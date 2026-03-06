La veronese Accudire raccoglie 1 milione di euro e accelera l’espansione in Europa

Nuova fase di crescita per Accudire, scale-up innovativa con sede a Verona, in via Francia, attiva nella digitalizzazione delle filiere logistiche e documentali. La società ha chiuso un aumento di capitale da 1 milione di euro, sottoscritto da oltre 30 investitori tra imprenditori, aziende e privati, con l’obiettivo di accelerare l’espansione internazionale e rafforzare la propria struttura organizzativa.

L’operazione consentirà all’azienda di entrare nei mercati spagnolo, tedesco e francese, rafforzando la presenza europea in un settore sempre più strategico per la competitività delle imprese: la digitalizzazione dei processi documentali nelle supply chain internazionali.

L’interesse degli investitori, spiegano dalla società, è stato alimentato da tre fattori principali: un modello di business già validato sul mercato, la crescente domanda di digitalizzazione lungo le filiere globali – anche alla luce dei nuovi obblighi normativi europei – e la capacità della piattaforma di integrare tecnologie avanzate con applicazioni industriali concrete.

L’espansione partirà dalla Spagna, dove da ottobre 2026 entrerà in vigore l’obbligo di digitalizzazione del documento di controllo amministrativo nelle spedizioni, creando un contesto normativo favorevole all’adozione delle soluzioni sviluppate dalla società veronese. Successivamente l’azienda consoliderà la propria presenza in Germania e Francia, due mercati chiave per la logistica e il commercio internazionale.

L’ingresso nei nuovi Paesi sarà accompagnato dal rafforzamento dell’organizzazione interna, con l’inserimento di nuove figure professionali e lo sviluppo di servizi sempre più integrati per le aziende che operano nelle filiere nazionali e cross-border.

Una foto di gruppo.

Parallelamente all’espansione geografica, Accudire punta a rafforzare le sinergie industriali e tecnologiche con partner strategici come Zucchetti e Circle Group, già soci della società e attivi nello sviluppo di soluzioni digitali per la logistica e la gestione documentale. L’obiettivo è ampliare l’ecosistema tecnologico e migliorare l’interoperabilità tra piattaforme, rendendo più efficiente e conforme agli standard europei la gestione dei documenti lungo le catene di approvvigionamento.

«Questo traguardo rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del lavoro costruito in questi anni e della fiducia che il nostro progetto è in grado di generare presso investitori qualificati», commenta Filippo Fernè, presidente di Accudire. «È un passaggio strategico che rafforza la nostra capacità di execution e accelera lo sviluppo industriale e commerciale della società».

Parte delle risorse raccolte sarà destinata anche al finanziamento di un progetto triennale di ricerca dedicato allo sviluppo di soluzioni di Quantum Machine Learning applicate alla gestione del rischio nelle supply chain globali, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona. Il progetto è stato presentato lo scorso gennaio al CES 2026 di Las Vegas, all’interno dell’Italian Pavilion.

Fondata nel 2019 a Verona dall’attuale amministratore delegato Abramo Vincenzi insieme a Ormesani Srl, Accudire sviluppa una piattaforma digitale basata su Blockchain, Edge Computing e intelligenza artificiale per gestire e certificare i flussi documentali legati alle spedizioni e all’export.

Nel 2025 la società ha registrato un valore della produzione di 750mila euro e una crescita dei ricavi del 122% rispetto all’anno precedente, con oltre 5.200 aziende utilizzatrici attive in più di 30 Paesi, in particolare in Italia, Francia, Spagna e Germania. Dopo l’operazione, la struttura societaria vede i soci fondatori e storici detenere l’87,2% del capitale, mentre i nuovi investitori rappresentano il 12,8%.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL