Randstad porta a Verona gli “Speed Date” per le categorie protette

Venerdì 6 marzo Verona ospita gli Speed Date di Randstad, format di colloqui di lavoro dal taglio dinamico dedicati alle categorie protette, in concomitanza con l’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Randstad è Official HR Partner.

L’iniziativa coinvolge 50 filiali in tutta Italia e oltre 300 aziende, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra candidati e recruiter in una modalità rapida e strutturata. Anche la filiale di Verona (via Francia 21/c, ZAI, Verona) aderisce all’evento, offrendo ai talenti appartenenti alle categorie protette l’opportunità di presentare la propria candidatura e conoscere le posizioni aperte sul territorio.

Il format dello “speed date” consente ai candidati di confrontarsi direttamente con i recruiter e con le aziende locali presenti, superando i tradizionali iter di selezione e rendendo il colloquio più immediato e interattivo. Una modalità che punta a valorizzare competenze e potenzialità in tempi brevi, favorendo un matching più efficace tra domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa è realizzata da HOpportunities, la specialty di Randstad dedicata esclusivamente all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99, strumento chiave per il collocamento mirato. L’evento è rivolto a professionisti, impiegati e profili operativi iscritti al collocamento mirato ed è a numero chiuso: per partecipare è necessario candidarsi online o contattare la filiale Randstad di riferimento.

Per il territorio veronese, caratterizzato da un tessuto produttivo dinamico e integrato nelle filiere internazionali, l’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per rafforzare le politiche di inclusione e valorizzazione delle competenze, in linea con lo spirito delle Paralimpiadi e con l’esigenza crescente delle imprese di costruire team diversificati e qualificati.

Randstad, multinazionale attiva nei servizi per le Risorse Umane, opera in 39 Paesi con circa 38.000 dipendenti e nel 2025 ha supportato circa 150.000 aziende, avviando al lavoro oltre 1,7 milioni di talenti e generando un fatturato complessivo di 23,1 miliardi di euro. In Italia è presente da oltre 25 anni con più di 3.300 dipendenti e 270 filiali ed è la prima Agenzia per il Lavoro ad aver ottenuto le certificazioni SA8000 e GEEIS-Diversity, a conferma dell’impegno su responsabilità sociale e parità di genere.

In qualità di Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Randstad rafforza così il proprio ruolo di attore attivo nella promozione di un mercato del lavoro più equo e sostenibile, con iniziative concrete che, anche a Verona, trasformano i valori dello sport in opportunità occupazionali reali.

