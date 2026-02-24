Milano Cortina 2026, Verona protagonista con l’evento Confartigianato “Oltre il Traguardo”

Verona rafforza il proprio legame con Milano Cortina 2026 e si prepara ad accendere i riflettori su sport, inclusione e comunità con un evento che punta a lasciare un segno nel percorso verso le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Venerdì 13 marzo 2026, nella Sala Winter Garden dell’Hotel Crowne Plaza di Verona, è in programma “Oltre il Traguardo – Storie di atleti, di persone e di comunità”, iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Imprese Verona.

L’appuntamento, aperto a tutti e gratuito previa registrazione, rappresenta un momento pubblico di incontro e riflessione per diffondere i valori olimpici e paralimpici attraverso testimonianze dirette. Verona, che negli ultimi mesi si è simbolicamente adornata dei cinque cerchi accogliendo e promuovendo eventi legati ai Giochi, consolida così il proprio ruolo attivo nel percorso olimpico, dimostrando come il territorio scaligero sia parte integrante del progetto Milano Cortina 2026.

I presidenti Boschetto e Zenari.

La serata si aprirà alle 18.30 con i saluti istituzionali del presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, e del presidente di Confartigianato Imprese Verona, Devis Zenari. A seguire, la giornalista Anna de Roberto introdurrà video proiezioni speciali realizzate per l’occasione, prima di lasciare spazio al talkshow condotto da Alberto Cristani, direttore responsabile di SportdiPiù Magazine.

Protagonisti del confronto saranno atleti che incarnano storie di coraggio, determinazione, resilienza e superamento dei limiti. Tra loro Anna Polinari, velocista italiana specializzata nei 400 metri, protagonista con la staffetta azzurra ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei di Roma, dove ha contribuito alla conquista dell’argento nella 4×400 mista con record italiano. Accanto a lei Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico della Nazionale di Atletica Leggera e oggi alpinista ed esploratore, primo atleta con pluriamputazioni a raggiungere la vetta dell’Everest nel 2022, simbolo di una straordinaria forza mentale e fisica. Interverrà anche Luca Montanari, guida alpina e vicedirettore tecnico della Nazionale Italiana di Paraclimbing, mental performance coach ed esperto in neuroscienze dello sport, che ha accompagnato Lanfri nella spedizione sull’Everest, portando un contributo sul valore della preparazione mentale e della cultura della performance.

Dopo il talkshow, la serata proseguirà con un momento di condivisione dedicato alle associazioni territoriali impegnate nell’inclusione e nell’accessibilità nello sport. In apertura sarà proposta la video-testimonianza dei fondatori di art4sport ONLUS, seguita dagli interventi di realtà attive sul territorio veronese come Cooperativa Sociale Agespha ONLUS, ASD Mastini Cangrandi Verona, Buster Basket ASD e US ACLI Provinciale di Verona. Un racconto corale che mette al centro non solo gli atleti, ma anche le reti familiari e comunitarie che sostengono i percorsi sportivi e non lasciano indietro nessuno.

L’iniziativa rientra nel progetto VERTI-GO! – Valori Educazione Rock Territorio Inclusione Giochi Olimpici, finanziato dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del bando “Olimpiadi 2026 – Sport, Cultura e Tradizione”, con la Provincia di Verona ente capofila. Un progetto educativo e culturale che interpreta lo sport come esperienza formativa completa, capace di favorire crescita personale, inclusione sociale e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra evento olimpico e territorio.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti, con momento conviviale conclusivo previsto intorno alle 20.15. Per Verona e per il sistema associativo ed economico locale, l’evento rappresenta un’occasione concreta per tradurre i valori di Milano Cortina 2026 in un percorso condiviso che unisce sport, impresa e comunità, consolidando il ruolo della provincia scaligera nel grande appuntamento olimpico.

