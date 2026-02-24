Dolomiti Energia: presentati brand e logo per guardare al futuro del mercato energetico

Dolomiti Energia presenta la nuova identità di brand e il nuovo logo, segnando una tappa importante nel percorso delineato dal Piano Strategico al 2030. Il rinnovamento, annunciato da Trento, rafforza la riconoscibilità del Gruppo, rende più visibile la visione industriale e consolida il posizionamento nel panorama energetico nazionale, in una fase caratterizzata da forte volatilità dei mercati e da una profonda trasformazione del settore.

L’azienda sottolinea che non si tratta di un semplice restyling grafico, ma di un’evoluzione coerente di un’identità industriale costruita nel tempo. La nuova immagine rappresenta una discontinuità visiva pensata per accompagnare cambiamenti strategici più ampi, sostenere lo sviluppo del Gruppo e comunicare con maggiore chiarezza ciò che Dolomiti Energia è oggi e ciò che intende diventare nei prossimi anni.

Il nuovo logo di Dolomiti Energia.

Il percorso di rinnovamento coinvolge anche l’assetto societario. A partire dal 1° marzo 2026, Dolomiti Energia Holding SpA diventa Dolomiti Energia SpA, mentre Dolomiti Energia SpA, la società commerciale, assume la denominazione di Dolomiti Energia Mercato SpA. Un cambiamento formale che mira a rendere la struttura del Gruppo più chiara, leggibile e coerente con il nuovo posizionamento industriale.

La nuova identità visiva interesserà tutti i touchpoint fisici e digitali. Logo, palette cromatica e payoff sono il risultato di un’analisi approfondita e non rispondono a logiche puramente estetiche, ma alla volontà di rendere il brand immediatamente riconoscibile e competitivo in uno scenario energetico in rapida evoluzione, segnato dalla transizione verso modelli più sostenibili e dall’esigenza di maggiore stabilità per imprese e famiglie.

Al centro del nuovo posizionamento emerge il concetto di indipendenza, sintetizzato nel payoff che richiama tre pilastri: rinnovabili, integrazione e autonomia. L’indipendenza, secondo la visione del Gruppo, nasce dagli investimenti nella produzione da fonti rinnovabili e da una filiera integrata capace di proteggere i clienti dalla volatilità dei mercati, offrendo stabilità nel lungo periodo. Un elemento particolarmente rilevante in un contesto in cui i costi energetici incidono in modo significativo sulla competitività delle imprese, anche nel Nordest e nel Veneto.

«Questo rebranding – ha dichiarato Stefano Granella, CEO di Dolomiti Energia – rappresenta molto più di un semplice aggiornamento visivo: è un’evoluzione coerente col percorso definito dal nostro Piano Strategico al 2030. Un’identità più chiara e distintiva è essenziale per accompagnare la nostra crescita industriale e raccontare con coerenza ciò che siamo diventati e dove vogliamo essere domani.

Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia.

Guardiamo al futuro con la stessa solidità, integrità e attenzione all’ambiente e al cliente che da sempre ci contraddistinguono, ma con uno sguardo nuovo sempre più attento alle esigenze del sistema Paese, per non aspettare la transizione energetica ma per costruirla insieme.»

