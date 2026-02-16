Cassa Padana porta a Peschiera il focus sulla pianificazione patrimoniale

Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo rafforza la propria presenza sul territorio veronese promuovendo un momento di approfondimento dedicato a uno dei temi più strategici per l’economia locale: la pianificazione patrimoniale e familiare. Martedì 3 marzo 2026, dalle ore 17.15, al Centro Civico Gandini di Peschiera del Garda, si terrà un convegno rivolto a persone, famiglie e imprese con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per tutelare il futuro e affrontare con consapevolezza il delicato tema del passaggio generazionale.

L’iniziativa, promossa dal Distretto territoriale Verona–Mantova di Cassa Padana, che comprende anche le filiali veronesi di Alpo, Peschiera del Garda, San Giorgio in Salici, Valeggio, Verona e Lazise, si inserisce in un contesto economico in cui la struttura produttiva è fortemente caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese a conduzione familiare. In Italia oltre il 95% delle aziende appartiene alla categoria delle PMI e circa il 70% è a gestione familiare: una fotografia che rispecchia in modo significativo anche il tessuto imprenditoriale scaligero e gardesano.

La fase di trasferimento della guida e della proprietà rappresenta un momento complesso, non solo sotto il profilo tecnico, legale, fiscale e finanziario, ma anche per le dinamiche relazionali che coinvolgono ogni famiglia imprenditoriale. Come evidenziato nel comunicato, pianificare con anticipo la successione consente di prevenire contenziosi e perdite di valore, tutelando il patrimonio e la stabilità del nucleo familiare e aziendale. Un aspetto cruciale in un territorio come quello veronese, dove molte imprese rappresentano non solo un’attività economica, ma un vero e proprio patrimonio identitario.

La pianificazione patrimoniale, tuttavia, non riguarda esclusivamente le aziende. È uno strumento fondamentale anche per persone fisiche e nuclei familiari che non gestiscono attività imprenditoriali, con l’obiettivo di proteggere i propri beni e garantire equità tra gli eredi. In questo senso, il convegno punta a diffondere una cultura della prevenzione e della programmazione, troppo spesso rimandata fino a situazioni di emergenza.

A intervenire sarà Massimo Doria, presidente di Kleros srl, realtà specializzata nelle tematiche del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio, che approfondirà le principali criticità che possono emergere in assenza di una pianificazione strutturata e illustrerà approcci e strumenti per accompagnare persone, famiglie e imprenditori in un percorso consapevole di tutela e continuità patrimoniale.

L’appuntamento si colloca all’interno delle attività con cui Cassa Padana affianca soci e clienti nella consulenza e nella pianificazione strategica, integrando competenze finanziarie, patrimoniali e relazionali. La pianificazione patrimoniale, infatti, viene definita nel comunicato come una vera e propria leva di responsabilità sociale ed economica, capace di accompagnare le persone nelle scelte importanti della vita, sostenere la continuità delle imprese e contribuire alla solidità delle comunità locali.

Per il territorio veronese, l’incontro del 3 marzo rappresenta quindi un’occasione concreta per imprese familiari, professionisti e famiglie di approfondire strumenti e strategie utili a preservare valore nel tempo, ridurre i rischi e rafforzare la stabilità economica in una fase storica caratterizzata da transizioni generazionali sempre più frequenti e complesse.

