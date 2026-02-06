Royal Air Maroc lancia il volo Verona–Casablanca: dal 21 giugno tre frequenze settimanali

Dal prossimo 21 giugno 2026 Verona sarà collegata direttamente a Casablanca. In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Royal Air Maroc ha ufficializzato il lancio del nuovo volo Verona–Casablanca, operativo con tre frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica), segnando un passaggio strategico per lo sviluppo del traffico aereo nel Nord-Est e per il consolidamento del mercato italiano, oggi secondo in Europa per la compagnia.

Con questa nuova tratta, Royal Air Maroc amplia ulteriormente la propria presenza nel nostro Paese, portando a otto gli aeroporti italiani serviti: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e ora Verona. Il collegamento sarà operato con Boeing 737-800, configurato con 12 posti in classe business e 147 in classe economica, pensato per rispondere sia alla domanda business sia a quella leisure. L’operativo prevede il volo AT890 in partenza da Casablanca alle 13:10 con arrivo a Verona alle 17:20, e il volo AT891 in partenza da Verona alle 18:20 con arrivo a Casablanca alle 20:30, garantendo connessioni efficienti sull’hub marocchino.

L’apertura della rotta veronese segue il successo del collegamento Catania–Casablanca, attivo dal giugno 2025, che ha registrato load factor molto elevati e una domanda sostenuta su tutti i segmenti, dal leisure al business fino ai flussi legati alle comunità marocchine e africane. Su questa scia, Verona è stata individuata come nuovo punto strategico per replicare un modello di crescita già collaudato, questa volta nel cuore di uno dei bacini economici e turistici più dinamici del Paese.

Walid El Khassal, Direttore Generale Italia di Royal Air Maroc.

«L’intero Nord-Est, Trentino-Alto Adige incluso, rappresenta per noi un bacino ad altissimo potenziale – ha dichiarato Walid El Khassal, Direttore Generale Italia di Royal Air Maroc –. Con questo nuovo collegamento, confermiamo la volontà di investire in modo strutturato su un mercato che sta rispondendo con entusiasmo e continuità alla nostra offerta, ritenendo che anche Verona possa diventare in breve tempo una destinazione strategica per lo sviluppo del nostro network in Italia».

Il valore strategico della rotta è stato sottolineato anche dal sistema aeroportuale locale. «Il nuovo collegamento diretto tra Verona e Casablanca rappresenta una rotta di forte valenza strategica per il nostro territorio – ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE – rafforzando la connettività intercontinentale dell’aeroporto Catullo e offrendo un accesso privilegiato non solo al Marocco, ma anche all’ampio network di destinazioni africane servite attraverso l’hub di Casablanca». La rotta risponde inoltre alle esigenze della numerosa comunità marocchina della provincia di Verona, stimata in circa 13.000 residenti, favorendo legami familiari, culturali ed economici tra i due Paesi.

Aeroporto Catullo di Verona.

Il lancio del volo è il risultato di una collaborazione strategica tra Royal Air Maroc, l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e il Gruppo SAVE, che hanno individuato nello sviluppo del network della compagnia una leva coerente con i rispettivi piani di crescita. Una sinergia pensata in un’ottica di lungo periodo, capace di sostenere la mobilità, il turismo e le relazioni economiche internazionali del territorio veronese e del Nord-Est.

Il nuovo collegamento si inserisce in una rete italiana in forte espansione. Il 2025 si è chiuso con risultati record per Royal Air Maroc in Italia e il 2026 punta a un ulteriore salto di qualità: per la prossima stagione estiva è previsto un aumento della capacità superiore al 20% rispetto al 2025, grazie al potenziamento di diverse rotte esistenti, tra cui Torino, Venezia, Catania e Roma Fiumicino.

Centrale resta il ruolo di Casablanca come hub intercontinentale, con oltre 90 rotte attive verso quattro continenti. A partire dal 2026 sono previste almeno 10 nuove destinazioni, tra cui Los Angeles – prima connessione diretta tra l’Africa e la costa pacifica degli Stati Uniti – oltre a un rafforzamento delle frequenze su collegamenti chiave come San Paolo, Miami, Washington e Dubai. Un piano di crescita che guarda al 2030, con circa 40 nuove rotte e un’espansione della flotta fino a 130 aeromobili, sostenuta anche dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Casablanca, destinato a portare la capacità dell’hub a 35 milioni di passeggeri entro il 2029.

